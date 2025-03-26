福田、蓮塘口岸單日通關客流量創今年新高

上週末，福田及蓮塘口岸單日通關客流量創今年以來新高。3月22日，經福田口岸出入境旅客總量達23.08萬人次；3月23日，經蓮塘口岸出入境客流量達11.2萬人次。



《深圳口岸發布》消息，據香港出入境網站顯示，3月22日，經福田口岸出入境旅客總量達23.08萬人次，刷新今年以來福田口岸單日客流量最高紀錄。

3月22日，經福田口岸出入境旅客總量達23.08萬人次。（深圳口岸發布）

3月23日，據客流數據監測顯示，蓮塘口岸單日出入境客流量突破11.2萬人次，再次刷新2023年旅檢業務開通以來的最高紀錄，是繼3月16日首次突破11萬人次後，今年第二次創下新高，兩次突破間隔僅7日。

據統計，3月23日，蓮塘口岸入境高峰時段集中在10時至15時30分；出境高峰時段集中在7時開閘、8時30分至14時、18時至22時。口岸出入境客流雙向高峰疊加，瞬時高峰客流達到每小時8000人次。當日經蓮塘口岸過境到訪香港的旅行團約373個，遊客數量約1.2萬人次。

3月23日，蓮塘口岸單日出入境客流量突破11.2萬人次。（深圳口岸發布）