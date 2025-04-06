緬甸地震｜華人表姐妹遺體尋獲　家屬向內地救援隊下跪表達感恩

緬甸中部上月28日發生的7.9級地震威力驚人，曼德勒省多處建築物損毀，省會曼德勒（瓦城）的一棟11層公寓「Sky Villa」（天空公寓）倒塌，多人被困，內媒指該公寓中居住有數百位華人。



在本月4日下午，內地的救援隊挖出了被埋的緬甸籍華人表姐妹明豔珠、楊麗清的遺體。找到兩人後，現場家屬哭聲一片，以集體下跪行大禮的方式，向救援隊表達感恩之情。



華人明豔珠在地震中身亡。（瀟湘晨報）

華人楊麗清在地震中身亡。（瀟湘晨報）

內媒報道，死者明豔珠的妹妹明女士表示，兩人住在該公寓D棟505房間，地震發生時被壓在廢墟之下。她曾在社交平台看到一條救援影片，看到救援人員呼喊被困在廢墟中的一名女子，一名女子憑藉頑強的意志做出了回應，並且伸出了手搖了搖。正是女子伸出的這隻手，明女士反覆看了20多遍，十分確定被困女子就是自己的姐姐明豔珠。

在接到明女士的求助後，廈門藍天救援隊反覆核對她們可能被困的位置，經過努力，終於從廢墟中找到了兩人，可惜兩人均已遇難。救援隊將遺體挖出，並將其隨身攜帶的翡翠玉石交給了家屬。

曼德勒省省會曼德勒（瓦城）的一棟11層公寓「Sky Villa」（天空公寓）倒塌，多人被困。（《瀟湘晨報》）

3月30日，救援人員在倒塌的公寓開展救援行動。（新華社）

「Sky Villa」（天空公寓）原貌。（《大河報》）

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報道指，兩人都是緬甸籍華人，長期在曼德勒從事翡翠玉石交易工作。

地震發生當天，是緬甸當地的一個傳統節日，玉石交易市場沒有開市，兩人便沒有去市場。兩人一開始準備點外賣，後來有人邀請兩人去外面吃飯，因楊麗清覺得外面天氣太熱不想出門，便選擇待在房間裡。誰知沒過幾分鐘，地震便發生。