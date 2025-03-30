緬甸地震｜住有數百華人11層公寓倒塌多人被埋　屍體腐爛散發腐臭

緬甸中部28日發生的7.9級地震威力驚人，曼德勒省多處建築物損毀，省會曼德勒（瓦城）的一棟11層公寓「Sky Villa」（天空公寓）倒塌，多人被困。內媒30日報道指，該公寓中居住有數百位華人，當地日間温度達到40℃以上，被掩埋的屍體開始腐爛，散發出陣陣的腐臭味。



曼德勒省省會曼德勒（瓦城）的一棟11層公寓「Sky Villa」（天空公寓）倒塌，多人被困。（《瀟湘晨報》）

3月30日，救援人員在倒塌的公寓開展救援行動。（新華社）

3月30日，救援人員在倒塌的公寓開展救援行動。（新華社）

「Sky Villa」（天空公寓）原貌。（《大河報》）

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綜合內媒《瀟湘晨報》、《界面新聞》等引述當地人報道，該公寓中的居民以在緬甸北部戰爭中逃亡至此的人居多，居住有數百位華人。

地震已經過去兩天，因為當地日間温度已經達到40℃以上，被廢墟掩埋的屍體已經散發出陣陣的腐臭味，救援人員已經無法正常開展救援工作，想要喝冰水。當地一家華人企業捐贈的冰塊已到達捐贈處。

報道指，來自中國的救援隊已抵達現場展開救援。當地救援現場的工作人員曾預計，底下至少埋著90個人。被埋30多個小時之後，一名女子在29日晚間率先被救了出來。

《瀟湘晨報》報道，在30日晚上，在公寓垮塌最為嚴重的一邊，救援隊人員已經與該片廢墟下掩埋的倖存者對話，已完全確認內部有生命跡象。