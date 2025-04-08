國家發改委召開座談會邀5民營企業出席　聽取穩外貿、穩就業意見

據「國家發展改革委」微信公號消息，今日（8日）早上，為深入貫徹國家主席習近平在民營企業座談會上的重要講話精神，全面落實黨中央、國務院決策部署，國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開座談會，邀請江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等5家民營企業與會，聽取宏觀政策在微觀主體的落實情況及建議，聽取應對美加征關稅的舉措及建議，聽取穩外貿、穩就業的意見及建議。國家發展改革委副主任鄭備出席會議。



消息指，會上5位企業負責人結合本企業發展實際和所在行業發展現狀，介紹了對國家有關政策舉措落實的實際感受以及企業加快轉型升級、應對外部風險挑戰等情況，並提出了相關政策建議。與會企業負責人均認為，對美國加征關稅已有準備，正在積極采取應對措施，同時國內發展環境穩定、市場空間廣闊，企業有信心在黨中央堅強領導下克服困難、取得突破、實現更好發展。

鄭柵潔主任與大家進行了坦誠深入的互動交流，對關心的問題逐一作出回應。他表示，微觀主體對宏觀政策落實情況的感知最直接、感受最真實，與民營企業開展常態化溝通交流是制定完善宏觀政策的有效途徑。民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，是吸納城鎮就業的主要渠道，在穩增長、穩就業中發揮重要作用。面對美加征關稅等外部風險挑戰，我們要把思想和行動統一到黨中央的決策部署上，堅定不移推進改革開放，堅持以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，堅定信心、鼓足幹勁，萬眾一心、眾志成城，紮紮實實辦好自己的事，以國內發展的確定性應對外部環境的不確定性，牢牢把握自身發展的主動權。

下一步，國家發展改革委將會同部門和地方，深入學習貫徹習近平總書記2月17日出席民營企業座談會和3月28日會見國際工商界代表時的重要講話精神，加快推動已出台政策落地見效，加強政策預研儲備並把握好政策出台時度效，全力推動經濟持續回升向好。同時，將堅持和完善政企常態化溝通交流機制，認真傾聽民營企業訴求建議，由點及面、點面結合，積極幫助企業解決實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。