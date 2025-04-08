美國關稅衝擊A股　央企密集宣布百億資金增持護盤　國資委力挺

特朗普關稅政策發布後首個交易日（4月7日），內地股市顯著下挫滬指（上證指數）失守3100點，收市報3096點，跌245點，跌幅7.34%，創5年最大單日跌幅。為維護投資者利益、提振市場信心，中國華能、中國石油、中國石化、中國太保等多家央企及A股上市公司接連發布公告，宣布啟動股票回購或增持計劃。



4月8日，國資委亦表態，全力支持央企加大增持回購力度，穩定資本市場。據不完全統計，近兩日已有近百家上市公司發布回購或增持公告，涉及資金超百億元，釋放出政策與市場協同穩預期的積極信號。



4月8日午間，中國華能、中國石油、中國石化等多家A股上市公司密集發布公告，基於對未來發展前景的信心，將積極開展股票回購增持。

中國華能集團有限公司4月8日宣布，為維護廣大投資者利益，中國華能將促使控股上市公司不斷提高公司質量，提升公司中長期投資價值，並積極開展股票增持，實現各方共贏。目前，中國華能控股的內蒙華電已經公告增持。

中國石油表示，計劃未來12個月內，增持中國石油天然氣股份有限公司A股及H股股份。

中國石化即日起正式啟動新一期增持計劃，擬增持中國石化A股、H 股金額不少於人民幣20億元，不超過人民幣30億元，資金來源為自有資金和增持股票專項貸款。

4月7日，滬指跌7.3%。（視覺中國）

中國太保集團公司董事長傅帆於4月8日提議以公司自有資金回購公司部份普通股（A 股）股票，回購股份用途包括但不限於維護公司價值及股東權益等法律法規允許的用途，以提升公司長期價值。

另外，中國太保已於4月7日增持了寬基交易型開放式指數基金（ETF）等產品，未來將進一步發揮保險資金長期投資優勢，加大戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施等領域投資力度，服務新質生產力發展，繼續增持代表中國未來經濟發展方向的優質資產。

中國電子宣布，通過加快回購、增持、並購重組等手段，不斷推動所屬上市公司加強市值管理，促進上市公司高質量發展，維護廣大投資者利益，增強投資者信心。

據不完全統計，從4月7日盤後截至8日9時30分，已有75家公司發布了回購公告，20家公司發布了增持公告。初步統計投入資金總額超百億元。根據專家統計，本輪有一半以上的上市公司回購增持行動使用了央行結構性貨幣政策工具，充分發揮了專項政策工具精準滴灌、高效實施的作用。

4月8日：A股尾盤拉升漲幅擴大 全市場逾百股漲停（視覺中國）

國家能源集團4月8日宣布，作為國資委國有資本投資公司試點單位，堅定看好中國資本市場發展前景，積極支持控股上市公司高質量發展。集團旗下相關控股上市公司也已發布公告，從公司生產運營整體平穩、優化提升投資者回報、集團公司持續注入優質資產等方面向市場傳遞堅定信心，全力維護資本市場平穩運行。

對於國企央企密集增持中國股票，國務院國資委8日表示，將全力支持推動中央企業及其控股上市公司主動作為，不斷加大增持回購力度，切實維護全體股東權益，持續鞏固市場對上市公司的信心，努力提升公司價值，充分彰顯央企責任擔當。同時，加大對央企市值管理工作的指導，引導中央企業持續為投資者打造負責任、有實績、可持續、守規矩的價值投資優質標的，為促進資本市場健康穩定發展作出貢獻。