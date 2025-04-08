｢國家隊｣增持中國股票　A股絕地反擊集體收漲　滬深成交超1.6萬億

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）宣布「對等關稅」計劃，中國宣布反制措施，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，內地股市昨日（4月7日）經歷「黑色星期一」，上證指數收挫逾7%，創5年來單日最大跌幅。隨著昨日盤中及盤後各國企紛紛公告增持中國股票，今日（8日）開盤A股迎來「絕地反擊」時刻。



4月8日開盤，A股三大指數集體上漲，滬指站上3100點，創業板漲超3%，深成指漲超1%。富時中國A50指數期貨在上一交易日夜盤收漲1.83%的基礎上高開，截至9點33分漲3.56%。

截至4月8日午間收盤，滬指漲0.91%，報3124.77點；深成指漲0.42%，報9404.20點；創業板指漲1.78%，報1839.31點。零售、農業、食品、餐飲旅遊、公路、水務等行業板塊漲幅靠前。Wind統計顯示，滬深兩市及北交所共3294只股票上漲，2051只股票下跌，平盤個股56只。8日上午，A股成交額10430億元（人民幣）。

4月8日A股收盤，滬指收漲1.58%，深證成指收漲0.64%，創業板指收漲1.83%，滬深兩市成交額超1.6萬億元，全市場超3200只個股上漲。

昨日下午，中央匯金公司發布公告指，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

4月7日，滬指跌7.3%。（視覺中國）

除了中央匯金增持，「國家隊」還有不少工具來穩定股市。4月7日，A股市場遭遇較大幅度調整，盤中及盤後，中央匯金、中國誠通、中國國新、中國電科等紛紛發布公告稱出手增持中國股票資產，堅決維護資本市場平穩運行，並表示堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本。

專家表示，中央匯金增持，短期內有助於平抑市場波動，提振市場信心，從中長期來看，有利於深化資本市場改革，助力實體經濟的發展。

專家認為，後續包括中國人民銀行兩個支持資本市場的專項工具、財政政策和資本市場改革舉措等穩股市政策工具箱還很充足。更重要的是，面對外部沖擊，我國宏觀經濟基礎穩、韌性強、潛力大的支撐條件和基本趨勢沒有變。