李強主持召開經濟形勢座談會：根據形勢需要及時推出新的增量政策

據央視新聞報道，4月9日，國家總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。國務委員、國務院秘書長吳政隆參加座談會。



座談會上，專家和企業家代表張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鉆等先後發言表示，中國經濟運行總體平穩、向新向好，發展新動能加快壯大。雖然外部環境變化帶來不少困難，不過中國經濟優勢多、韌性強、潛能大，發展前景長期看好。此外，大家還就應對外部沖擊、推動經濟持續向好提出意見建議。

專家和企業家代表張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鉆等先後發言

在認真聽取專家和企業家發言後，李強說，今年的形勢比較特殊，中國沉著冷靜應對各種風險挑戰，一季度經濟運行延續回升向好態勢。同時要清醒看到，外部沖擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力。國家對此已經作了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備。中國的發展從來都是在克服困難挑戰中前進的，只要堅定信心、團結奮鬥，堅定不移辦好自己的事，就一定能夠化危為機，推動中國經濟行穩致遠。

李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。

李強強調，面對國內外形勢的新變化，做好二季度和下一步經濟工作尤為重要，各項工作都要持續加力、更加給力。要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推動既定政策盡快落地見效，根據形勢需要及時推出新的增量政策，以有力有效的政策應對外部環境的不確定性。要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收，在抓好消費品以舊換新的同時加快釋放服務消費潛力，推動科技創新和產業創新融合發展，以高質量供給引領需求、創造需求。要充分激發各類經營主體活力，深入落實各項支持性政策，著力規範涉企執法，進一步解決賬款拖欠、融資難融資貴等問題，實打實幫助企業解決發展中的困難，努力為企業提供更好的發展環境和政策服務。

李強希望廣大企業家厚植家國情懷，積極應變局促發展，做強做優做大企業，為國家發展大局多作貢獻。希望專家學者發揮專業優勢，圍繞經濟運行中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。