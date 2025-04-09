關稅戰｜不預設結果　台灣官方：與美國談判前還不能亮底牌

美國宣布對台灣課徵對等關稅32%，總統府副秘書長張惇涵周三（9日）表示，台灣已向美方釋出願意談判的誠意跟善意。他不預設最後的結果，只預設會以台灣最有利或對台美互利雙贏的模式去談，而在此之前還不能亮底牌。



張惇涵表示，美國總實施關稅政策有兩個重要目的，一是避免美國跟其他國家之間的貿易失衡或貿易逆差；二是特朗普一直主張美國要「再工業化」。目前台灣人均在美國申請的專利是前五名，可見台灣有辦法在美國「再工業化」的過程中扮演「Taiwan Can Help」（台灣能幫忙）的角色。

張惇涵又指，台美溝通管道一直算順暢，尤其過去這幾年，台美關係進展溝通都不錯，並透露台灣確實有向美方釋出願意進行下一輪談判的誠意跟善意。不過他也表示不會預設最後的結果，只預設用最好方式，對台灣最有利或是對台美之間互利雙贏的模式去談，在還沒談之前這個底牌還不能亮。

另一方面，國民黨主席朱立倫表示，世界自由貿易喪鐘已敲響，台灣面臨全方位經濟重組挑戰，除關稅與軍事支出壓力外，也將面臨美債問題與匯率戰，會被強力要求台幣升值，將嚴重打擊以出口為導向的廠商，政府必須預作準備。

此外，台灣的外交部於最新書面報告指出，政府將採擴大對美採購以及擴大對美投資等應變策略，外交部也會與相關部會率領台灣企業赴美出席5月的「選擇美國投資高峰會」，協助業者瞭解赴美投資環境。