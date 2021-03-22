日本智庫發佈罕見報告　中美兵棋推演「美軍常敗」

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-03-22 19:05

日本防衛省智庫「防衛研究所」在即將公布的最新報告中稱，中國已經「切實提升」其在西太平洋抵禦美國海軍艦艇的軍事能力。此外，在台海或日本週邊發生武裝衝突的兵棋推演中，美軍「經常戰敗」。

當地時間3月16日，美日外長和防長2+2會晤在東京舉行。（Reuters）

據台灣中時新聞網3月20日消息，這份報告題為《東亞戰略概觀2021》的概要，將於3月底發佈。

這份報告提到，中國已「切實提升」防止美國航母接近西太平洋的「反介入/區域拒止（A2/AD）」的能力，將讓美軍戰力難以在第一島鏈內活動。

報道稱，儘管並非所有戰力都能被用於雙方衝突中，但在美國本土援軍抵達前，美軍很難顛覆中國軍隊的地理優勢，並透露在近期以台海、日本週邊發生武裝衝突的兵棋推演中，美軍「經常戰敗」。

此外，日本產經新聞也提到，中國大陸的「反介入／區域拒止」 能力，目前的最大範圍仍僅限於第二島鏈以西，但到2025年時，便可能擴大到幾乎整個西太平洋；屆時美軍常駐於西太平洋第一線的250架戰機、1艘航空母艦、12艘神盾艦和10艘攻擊潛艦，將需要應付中國大陸部署於東半部的近2,000架戰機、3艘航空母艦、108艘各式作戰艦和64艘潛艦。

報道稱，在這種情況下，日本等身處第一線的美國盟友地位便十分重要，美國將借日本與中國大陸的釣魚島主權衝突，進一步加強美日軍事同盟關係。美軍印太司令部司令戴維森（Philips Davidson）先前表示，日本是該地區「首屈一指」的盟國，對確保當地安全情勢「不可或缺」。

此外，美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）上週出訪日本，並於3月16日與日本防衛相岸信夫會面，這是美國拜登（Joe Biden）政府上任後，美日防長首次面對面會談。

岸信夫指出，日本與台海較近，和平與穩定將受到很大影響，認為今後有必要探討自衛隊，能為前往支援台灣的美軍，提供何種協助。

據悉，日本政府內部暗中認定，若對台灣突發事態放任不管，恐將發展為對日直接武力攻擊的「重要影響事態」，正探討能否發出命令，保護美軍艦船和飛機。

對於台灣問題，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉；敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。