楊潔篪「中國人不吃這一套」周邊產品熱賣　連iPhone手機殼都有

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-21 17:49

中美兩國在3月18日至19日於阿拉斯加安克雷奇舉行「2+2」高層戰略對話，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示，「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」，言論在內地網上爆紅並被網友熱捧為金句。 有商家火速推出「中國人不吃這一套」系列產品，印有這句話的T恤、手機殼、帆布包、雨傘、打火機等產品迅速在淘寶網等電商平台上架。

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《北京日報》報道指，在內地的電商平台上，如「中國人不吃這一套」系列短袖T恤，價格在39至60元（人民幣，下同）不等。除了「中國人不吃這一套」 8個大字外，還有「美國沒有資格居高臨下同中國說話」及英文「Stop Interfering in China's Internal Affairs」（停止干預中國內政）的字句。

在手機殼方面，有商家推出印有以上字句的手機殼，價格在19.9元至26.9元，標明適用於iPhone 12及華為等手機款式。

不少店主表示，自18日中美高層戰略對話之後，就有不少顧客前來諮詢可否訂製產品。他們預測，近期這些「霸氣中國說」產品一定會掀起一股愛國訂製新時尚。

不少內地網民認為，楊潔篪這句話實在罵得太好了，還有網民說，「忍了這麼多年，這一刻真的相信祖國強大了」。對於商家能夠這麼快就出金句周邊商品，許多網民也表示讚嘆。有網民更表示，「這動作，中國不復興都不行。」