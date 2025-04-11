中共軍委副主席何衛東接連缺席重要活動　英媒：涉貪腐已被免職

近日，身兼中共政治局委員與中央軍委副主席的何衛東接連缺席重要活動，引起輿論關注。英國《金融時報》引述消息人士報道指，何衛東涉及貪腐，已被免去職務，且被拘留後一直在接受審訊。



《金融時報》引述6名消息人士作上述報道，其中5人指出，何衛東已被「清洗」，1人僅證實何已不再擔任有關職務。另外，消息人士指何被拘留後，一直在接受當局審訊。3名知情人士表示，何衛東落馬與涉嫌腐敗有關。

不過，官方網站未有做出更新，何衛東在中央政治局委員與中央軍事委員會的照片、職稱與名字仍掛在網上。此前遭到停職檢查的時任中央軍委委員苗華也未有變更。而由於何的職務比苗華更高，顯示其免職的性質更為嚴重。

近期，何衛東接連缺席多場中央軍委副主席一般會出席的活動，例如未出席最近另一位軍委副主席張又俠有參加的政治局有關中國外交的會議。上星期，他也未如往年一樣參加一年一度、由中共總書記習近平帶頭舉辦的植樹活動。

何衛東曾被認為是解放軍軍對台軍演要角。（新華社）

美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，這是從1967年賀龍以來，首次有現任中央軍委副主席被清洗，並顯示出習近平打擊軍隊腐敗的決心。過去兩年，習近平已經撤換兩名火箭軍司令員，並清洗了魏鳳和與李尚福兩位國防部長。

牛犇又指出，習近平不僅希望將解放軍打造成一支能在國外作戰的高效部隊，也要讓其完全服務於國內議程。他強調，軍隊是中共統治的根本保障，在中美貿易戰等造成國內不確定性高漲的時期更是如此。