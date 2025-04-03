中央軍委副主席何衛東神隱3周　缺席北京重要植樹活動引關注

據新華社消息，在周三（2日）北京舉辦的植樹活動中，近期傳出被查的中共軍委副主席何衛東，以及去年11月遭停職調查的時任中央軍委委員苗華雙雙缺席。



報道指，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠周三上午到北京市通州區綠化地塊參加義務植樹活動。這是中央軍委領導連續第43年集體參加首都義務植樹活動，參加者還有中共中央政治局委員、北京市委書記尹力；中央軍委委員劉振立、張升民等。

值得注意的是，報道未提到何衛東，其曾在2023年4月7日、2024年4月1日，與張又俠、尹力一起參與了該年度的這一例行性義務植樹活動。缺席的還有苗華，去年11月其因涉及嚴重違紀被停職調查。

何衛東曾被認為是解放軍軍對台軍演要角。（新華社）

公開資料顯示，何衛東，1957年5月生，江蘇東台人。現任中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，陸軍上將軍銜。歷任某偵察分隊戰士、陸軍指揮學院學員、偵察參謀、偵察營教導員、偵察處副處長、處長；師參謀長、摩步旅旅長、摩步師師長、某集團軍參謀長、某集團軍副軍長；南京軍區副參謀長。

何衛東曾任東部戰區司令，被認為是解放軍軍對台軍演要角。然而，他在3月11日全國人大閉幕會之後便再沒有公開露臉。3月9日出席全國人大軍方代表團會議時，何衛東作出打擊解放軍內部「虛假作戰能力」的表態，強調軍隊要持續反腐，且要「堅決糾治形式主義、官僚主義」。

日前，《華盛頓時報》（Washington Times）引述美國國防官員報道指，何衛東已被查落馬。隨後，中國國防部發言人吳謙在例行記者會回應指沒有這方面的消息，不了解相關情況，引起關注，因這與過去中國國防部長董軍傳出被查時，直接否認的官方態度有所不同。