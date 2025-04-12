關稅戰｜中國與西班牙升級電影合作　官媒：美國一手遮天時代已過

就美國對華加徵關稅的問題，國家電影局周四（4月10日）宣布，將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。

翌日（4月11日），在西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）訪華之際，中西兩國升級電影合作，並簽署《中華人民共和國國家電影局和西班牙王國電影與視聽藝術局關於電影合作的諒解備忘錄》。央視旗下新媒體「玉淵潭天」發表評論文章稱，「畢竟，美國一手遮天的時代已經過去了。」



西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵達中國首都北京後，周五（11日）上午與中國國家主席習近平會面。（新華社）

4月11日，西班牙首相桑切斯來華訪問。國家主席習近平在會見桑切斯時指出，中方願同西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略夥伴關係，為兩國人民增進福祉，為中歐關係增添動力，也為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。

桑切斯則強調，中國是歐盟重要合作夥伴，西班牙始終支持歐中關係穩定發展，願同中方保持高層交往，深化貿易、投資、科技創新、綠色能源等領域互利合作。

值得一提的是，桑切斯訪華期間，中西雙方還在北京簽署了《中華人民共和國國家電影局和西班牙王國電影與視聽藝術局關於電影合作的諒解備忘錄》。根據備忘錄內容，中西雙方將進一步深化電影領域的交流合作，在參加節展、互映影片、合作攝制、人員往來等方面拓展務實合作，為推動兩國人文交流和雙邊關系高水平發展注入新動力。

中西雙方還在北京簽署了《中華人民共和國國家電影局和西班牙王國電影與視聽藝術局關於電影合作的諒解備忘錄》。（央視）

「玉淵潭天」就此發表文章稱，中國是全球第二大電影市場，世界投資方和制作者都希望可以進一步深耕中國市場。近年來，中西影視交流合作持續深入，取得重要成果。然而，由於美國濫施關稅，國家電影局表態將「適度減少美國影片進口數量」，隨後，美國華特迪士尼和華納兄弟探索公司的股價大幅下跌。

美國的加徵關稅給期待在中國投資的美國公司、導演和製作人帶來了不確定性。電影是服務貿易的一種形式。而美國是中國服務貿易最大逆差來源地。

中國和西班牙合拍的動畫電影《守龍者》於2024年8月17日全國公映。（電影海報）

據美國商務部統計，2001到2023年，美國對華服務出口額由56.3億美元擴大到467.1億美元，增長了7.3倍；美國對華服務貿易年度順差擴大11.5倍至265.7億美元，2019年時更是高達397億美元。中國的市場廣闊，只要是優秀的作品，中國的觀眾都會用口碑和票房進行認可。

與此同時，歐盟委員會主席馮德萊恩也公開表示，如果美國和歐盟在關稅上談不成，歐盟將對美國科技巨頭下手。而科技服務業是美國對歐洲服務貿易順差的一大支柱。

在國家電影局發出對美國大片的調減訊號後，路透社發文說「荷里活空前緊張」，擔心巨大的中國電影市場之門被關上。荷里活知名影人甚至痛斥特朗普是「發瘋了！」

第26屆上海國際電影節共征集來自五大洲105個國家和地區的超過3700部參賽、參展作品。（央視新聞）

電影產業、科技服務業都是現代服務業的重要領域，是美國多年經營起來的傳統優勢。不僅輸出了美國所謂價值觀，更為美國從全世界帶回了源源不斷的財源，成為全球服務貿易最大順差國。文章表示，中國和歐盟對美國電影和科技服務巨頭發出的警告表明，美國政府狂揮關稅大棒之魯莽行徑，顧頭不顧尾，正在殃及其服務貿易的支柱產業。

文章稱，事實上，隨着中國高水平對外開放的推進，中國市場的機遇越來越多。中西的電影合作表明，中國將會持續開放大門，攜手像西班牙一樣的夥伴維護多邊主義、支持自由貿易和經濟全球化，通過平等合作、互利共贏，為合作雙方帶來更多更優質的服務和產品，真正造福民眾。「畢竟，美國一手遮天的時代已經過去了。」