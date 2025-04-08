禁美國電影輸華！特朗普威脅徵104%關稅　消息：中國有6反制絕招

本文獲公眾號「兔主席」授權轉載，作者為中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

特朗普已經進入癲狂狀態，在中國提出反制之後，威脅對華進一步加徵50%的關稅，如果這樣，相當於將對華的實質關稅提高到100%以上。他近期一系列瘋狂行為已經遭到美國國內業界、市場、專業人士的廣泛批評。從跨國到中小企業遭受損失，盟友和夥伴關係被破壞，全球經濟秩序被顛覆，美國可能進入衰退，製造業回歸本土（並創造就業）根本無望，最終則由美國消費者承擔痛苦。特朗普的金融家盟友Bill Ackman日前說，特朗普的舉動無異於向全世界發動「經濟核戰」；總統正在失去全球商界領袖的信任，而這一切都不是他們當時投票支持特朗普的原因。

確實，正如美國業界和專業人士所指，關稅不是正常的經貿活動，也不是外交手段，而是戰爭。特朗普此舉，從性質上看，實際上就是對中國和世界開戰。

在特朗普第一任時發動貿易戰後，中國一直十分克制，沒有大規模的反制。並不是不反制，一是顧全大局，二也是時候未到。但等到要反制時候。也會毫不猶豫，並且堅持到底。

在美國對華進一步加徵50%的關稅後，中國還可以對美國進行有效反制——並不需要全方位提高美國商品的稅率，而是繼續精準打擊。筆者結合與消息人士的溝通，判斷可能主要落在以下幾個方面。

1. 暫停芬太尼合作。特朗普第二任內對華加徵關稅時，聲稱是因為芬太尼問題，對中國加徵20%關稅。芬太尼問題本質是美國國內問題。目前最大的消費者是美國人，生產地是墨西哥，中國只是原產料產地之一，不應該為結果負責。實際上，在芬太尼/禁毒問題上，中國做了大量工作，但特朗普政府完全無視中國的努力，不接受中國的好意和善意，反而繼續無端指責，把自己的問題全部推卸到中國身上。如今，特朗普再次威脅加徵關稅，已經使得芬太尼合作全無基礎。中方可以暫停。

2. 進一步限制美國對中國進口大豆、高粱等產品。美國出口中國的商品裡，農產品是一大類。採用關稅等手段限制美國農產品輸出中國，一直是中國精準反制的核心手段。農產品主要在美國支持共和黨的「紅州」，農民/農場主也是特朗普/MAGA基本盤的重要組成部分。美國，特朗普在國內面臨很大的政治壓力。對於這一部分輸華產品採取進一步反制，是非常好的精準打擊做法。

3. 限制美國的禽類產品輸華。一段時間以來，美國鬧「禽流感」危機，雞肉和雞蛋價格上漲。一直有業界人士呼籲限制美國對華出口禽肉類商品，這既是反制手段，也是出於食品安全的現實考慮。

4. 在服務貿易領域，對美國採取反制措施。特朗普政府忽略的一個事實是，中國對美國輸出大量製造業產品，但同時又對美國採購大量的服務貿易——在全球貿易機制下，這就是美方體現比較優勢的地方。據統計，2024年度，中國對美服務貿易出口為642.7億美元；美國對中國服務貿易出口為915.5億美元，美國對中國服務貿易出口順差272.7億美元。（實際上，居民和企業中購買的各種美國產品和服務，都有服務貿易的成分，只是未必完全被納入統計）。多年來，美國推動製造業外包，將本國經濟優勢聚焦在設計、品牌、諮詢、金融等服務領域，這是全球貿易的結果，也是美國自己的產業選擇。為了反制美國對中國的商品貿易戰，中國可以在服務貿易領域對美國採取相關措施。例如，限制美國公司參與中國政府採購，或者限制中國企業與美國法律諮詢公司合作等。（未來，這類諮詢公司均可成為反制對象，除了法律外，還可以想到金融）。也要知道，中國一直對美國「單向開放」——在美國今天的政治環境下，美國政府機構採購中國企業提供的服務已經不可想像。美國聯邦政府和地方層級政府早就在推動立法或行政方式禁止美方採購中國企業服務。

（真人版《白雪公主》劇照）

5. 減少或禁止美國電影輸出中國。這些年，電影市場已經發生深刻轉變，得益於中國本土電影產業的崛起（製作能力、內容、文化內涵等），民眾的口味發展與成熟，中國本土電影電視產業得到了很大的發展（《哪吒2》就是很好的例子）。同時，荷里活電影則一路衰退，近期《白雪公主》更在美國本土遭遇慘敗，原因之一是內容缺乏創新，且過度意識形態化，在美國左右均不討喜，並遭到觀眾的拋棄。在中美貿易戰的情況下，中國有各種各樣的理由，進一步限制美國電影輸華。

6. 調查美國企業在華的知識產權（IP）獲益情況。與美方所說的中國「竊取」美國知識產權不同，中國擁有大量自主知識產權。福特公司總裁Jim Farley近期說，「中國擁有世界其他地方尚未研發出來的知識產權」，以表揚中國在電動汽車領域的科技進步與領先。相反，美國在中國擁有巨大的知識產權權益，不僅得到了合法保障，而且實際上構成了壟斷，通過壟斷，獲取超額利潤。中國一直「單向開放」，從未採取任何措施（如比照歐洲經驗）。有關部門可以對相關情況開展調查。

貿易戰並不是簡單的經濟摩擦，貿易戰是「不帶硝煙的戰爭」。一定要從這個角度去理解。上述領域，中國要麼一直支持和配合美國，要麼美國在中國有巨大既得利益。2018年貿易戰以來，中國一直十分克制。人不犯我，我不犯人，即使中國採取措施，也是對美國政府不得已的反制。我們也不需要將其理解為「永久和長期」存在的。中國是全球貿易體系的維護者。脫鉤絕不是中國的目標，但卻是我們在現階段必要的應對舉措。