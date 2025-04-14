香港國際創科展開幕展商近3千包括華為　促各界推動尖端科技應用

由創新科技及工業局和香港貿易發展局合辦的第三屆香港國際創科展（InnoEX）昨日（13日）開幕，聯同由香港貿發局舉辦的第21屆香港春季電子產品展，一連四日（4月13至16日）假灣仔會展舉行，兩項展會共吸引來自近30個國家及地區超過2800家展商參與。



其中一個參展商華為的展區。

其中一個參展商華為的展區。

展會設四個主題日，就多個熱門科技議題舉行論壇、研討會等活動。昨日的展會聚焦低空經濟及科技經濟，當中引進重點企業辦公室舉行「科技驅動產業及經濟大會」，會議以「賦能產業 聯動經濟」為主題，匯集多國的政府官員，探討政策措施如何促進產業發展、推動創新並支持永續成長可持續發展；與會者亦分享各國成功的政策措施和新興趨勢。今日和明日的展會主題則涵蓋人工智能和機械人技術及網絡安全；而展會最後一天（16日）就針對中小企解決方案，由政府部門和多間科技方案供應商為中小企介紹協助其發展的政府支援計劃和創新方案。

今年InnoEX有17個來自內地16個省市的展團和領先科企參展。其中一個參展商華為於「AI釋放數字生產力」展區著重展示算力平台、科研計算、醫療數字化等多個行業場景的經驗，在面對數字政府建設的大趨勢下，透過提供領先的聯接、雲、計算、AI等解決方案，提升電子公共服務的便利性，促進社會治理、公共服務及民生福祉。此外，就金融行業，華為指出AI能夠幫銀行在營銷、交易、風控、及產品開發等核心業務場景提升效率，利用數智融合的風控系統，對風險事件進行由事前分析至實時阻斷的全流程管理，將風控欺詐攔截率提升至95%。

另外，展區亦呈現新一代智慧園區及低空經濟發展關鍵ICT技術，包括多個本地大學、大型體育場館等智慧園區實踐示範，透過整合5G、AI、Wi-Fi 7技術及智慧運營中心；並展示AI航路規劃及物聯網技術，示範數字化空域管理、航線設計及飛行數據實時傳送。整個展區聚焦「人工智能」、「低空經濟」、「智慧城市」、「綠色能源技術」等多領域ICT基礎設施及數字技術創新。