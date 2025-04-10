中國發現提純度超99.995%高純石英礦　將改變以往對進口高度依賴

據自然資源部今日（10日）消息，《新發現礦種公告》近日發布，確定了一個新礦種—高純石英礦。此礦種的發現將改變中國以往對進口的高度依賴，助推相關戰略性新興產業的高質量發展。



自然資源部表示，高純石英礦是指經過選礦和提純後，二氧化矽純度不低於99.995%，且雜質和包裹體含量符合半導體和光伏等高新技術領域的應用要求的岩石。近年來，河南東秦嶺和新疆阿勒泰等地區發現了多處高純石英礦，全國多家企業和科研機構已展開技術攻關，成功獲得4N5級以上的中試產品，部分樣品甚至達到4N8級，並在高純石英礦的調查評價、資源勘查、深度提純及定向除雜等方面取得了重大進展。

高純石英砂。（央視新聞）

此礦種的發現將改變中國以往對進口的高度依賴，助推相關戰略性新興產業的高質量發展。（央視新聞）

中國工程院院士毛景文表示，新礦種的設立將有助於相關戰略性新興產業的高質量發展，對培育新型生產力、提升產業鏈及供應鏈的韌性和安全性將產生積極影響。高純石英礦作為世界稀缺的戰略性資源，具備耐高溫、耐腐蝕、低熱膨脹、高絕緣性和透光性等特點，是半導體和光伏等行業不可或缺的基礎材料，對於國家高科技競爭至關重要。

自然資源部礦產資源保護監督司司長黃學雄表示，未來將把高純石英礦納入戰略性礦產資源目錄，建設高純石英資源開發利用工程技術創新中心，開展成礦理論與勘查評價技術、分離提純技術等科技攻關，並統籌開展全國資源調查評價工作，以查明高純石英礦資源儲量，提升國內資源保障能力。