昔造車｢新勢力｣欠4億陷入運營危機　哪吒汽車原CEO張勇傳人在英國

中國國產電動車品牌哪吒汽車近期陷入運營危機，網傳公司原CEO張勇已前往英國，引發外界關注。多名前員工透露，公司累計拖欠補償、應付款項近4億元（人民幣，下同，），涉及員工超3000人。



張勇4月14日則在朋友圈發文，未否認人在英國，稱：「感謝大家關心，至今仍擔任哪吒汽車顧問，為公司四處奔波融資。」

中國媒體「Tech星球」14日引述知情人士披露，張勇離職前就辦理英國簽證，近期他已去到英國，「目前還在那裡」。

針對公司運營情況，內媒《封面新聞》則引述哪吒汽車一名管理層人士稱，公司在正常運轉，「但運營捉襟見肘」。

中國電動車市場競爭激烈，近年來已有多家電動車商倒閉。去年10月，內地社群媒體上即傳出，曾經奪下銷售冠軍寶座的哪吒汽車已發不出工資，也積欠供應商很多款項。（網絡照片）

哪吒汽車去年12月宣布，因公司戰略調整，張勇不再擔任CEO，轉任公司顧問，哪吒汽車創始人、董事長方運舟兼任公司CEO。張勇的微博也停在了去年10月14日，再未更新動態。

多名哪吒汽車前員工向「36氪」等內地媒體透露，仍未收到認購股權退還等補償款，公司累計拖欠補償、應付款項近4億元。本月14日網傳哪吒汽車經銷商代表齊聚浙江桐鄉工廠向公司要錢，影片中經銷商稱：「從去年9月到現在，廠家從未正面回應過我們哪怕一次消息。」

哪吒汽車成立於2014年，2022年時曾以15.2萬輛銷量登頂「新勢力」造車品牌榜首，估值一度達250億元。然而2023年起品牌交付情況急轉直下，今年1月中國國內零售量僅剩110輛。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

