網信辦出手狠批擺拍賣慘　低俗溝女等四大亂象重點打擊

中央網信辦發布通知，自即（15）日起展開為期3個月的「清朗．整治短影音領域惡意營銷亂象」專項行動，針對惡意虛假擺拍、散布虛假信息、違背公序良俗及違規引流營銷等四大類亂象進行集中整治，旨在持續營造清朗健康的網絡空間。



內媒《澎湃新聞》4月15日報道，根據「網信中國」微信公號消息，該行動自4月15日啟動，面向全國各省、市、自治區及新疆生產建設兵團網信辦同步推進，目標是打擊短影音平台中透過惡意手段博取流量的行為，並加強平台審核與治理能力，保護網民合法權益。

此次整治聚焦以下四大問題類型：

一、惡意虛假擺拍：包括假扮新就業人員、虛構「苦情」情節、製造悲慘人設、利用「賣慘」吸引流量，或打著「助農」「扶貧」名義設計悲情劇本引流獲利；還包括刻意打造所謂「成功人士」「社會名流」等虛構形象，以及擺拍打架鬥毆、低俗辱罵等不良內容。

二、散布虛假信息：使用剪接拼貼、斷章取義、冒用身份等方式製造不實訊息，或渲染家庭矛盾、職場衝突、暴力事件，激化社會焦慮與群體對立；同時包括以「換臉」「換聲」「P圖」等技術偽造內容，冒充專家散播假消息，尤其涉經濟、法律、醫療等專業領域。

三、違背公序良俗：透過「街訪」「搭訕」等形式對陌生人進行騷擾，內容涉及性暗示、撩妹求吻、暴露裝扮等低俗行為，藉此誘導觀眾互動。影片標題或配文中刻意包含軟色情詞彙，渲染性挑逗氣氛。

四、違規引流營銷：利用「國學」「中醫」「快速致富」等噱頭吸引中老年群體非理性消費，或以「曝光內幕」「行業黑幕」等聳動標題吸粉，甚至假借「打假」「探店」「維權」名義誤導大眾對品牌與產品的評價。

通知強調，專項行動將全面從嚴執法，針對違規平台及帳號依法依規處置，並將公開曝光一批典型案例，以形成震懾效應。

網信辦同時要求壓實平台主體責任，強化內容管理、完善標籤與推薦演算法、優化營利權限設定，並暢通用戶舉報渠道，確保整治成效可持續落實。通知指出，整治工作要「一抓到底」，對重點難點問題進行持續督導處理，強調「要談效果，更要見長效」。