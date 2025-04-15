嫦娥八號有望月球建「廣寒宮」 登月基建需解決哪些難題？

正在研製的「嫦娥八號」有望在月球建起「廣寒宮」，那麼，若太空人和機械人想登上月球搞基建，需要解決哪些難題？



「月壤磚」正進行中國空間站艙外暴露試驗。（央視）

機械人就地取材建設月球基地想象圖。（中國航天報）

據《中國航天報》消息，近日，中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁表示，正在研製的「嫦娥八號」有一個重大任務，即研究如何在月球上蓋房子。他並透露，中國已研製出世界上第一台「月壤打磚機器」。這些成果使大眾又一次對月球基建暢想煥發了熱情和憧憬。

事實上，半個世紀以來積累的各國探月經驗表明，月球的岩土地質條件與地球存在一定的相似之處，但在地球上搞基建的經驗顯然不能完全照搬到月球上。有研究指出，月球地下熔岩管將是未來月球基地的理想選址，有望為太空人和設備提供必要的防護，抵禦宇宙輻射和微流星體的威脅，甚至有可能保存着古老生命遺跡。

而當前，人類對月球地下熔岩管了解不多，有有必要開展大規模勘探活動，比如出動配備三維成像裝置和導航系統的機械人，詳細測繪其入口和內部環境。接下來，太空人和機械人需要合理規劃利用、改造天然地形，適當「挖洞」，還要選擇合適材料填補「縫隙」，完善空間利用率和增壓氣密性。

「月壤磚」的樣品被送上太空站作為期三年的暴露實驗。（網上圖片）

科研人員在實驗室做出的「月壤磚」呈榫卯結構，其抗壓力為普通磚頭的三倍。（網上圖片）

中國建設的月球基地是甚麼樣，現階段仍未有定案，大家只能發揮想像。（getty）

不過，地下基地更適合人類在月球生活的早期階段，而生理構造和精神需求決定，人類始終向往生活在可見天日的建築內。這就要求在月表修建房屋，必然會大量使用「月壤磚」。

目前，「月壤磚」正在進行中國空間站艙外暴露試驗。若成功製取合格的「月壤磚」後，將發展月球建築工廠以確保其大量供應月球基建工程。而未來，往返於地月空間的載人/貨運火箭有必要借助重覆使用設計、材料和結構技術革新等，降低綜合成本，使包括月球基建在內的探月任務與航天產業形成良性循環，成為負擔得起的可持續性活動。

由於月球沒有大氣層，月晝期間光照條件出色。多國科研機構和商業航天提出了建設新概念月面光電轉換裝置，通過大範圍匯集、聚焦陽光，開展高效的發電、加熱、材料燒結等工作，還設想利用月壤制作光伏板、反射鏡、特殊線纜等，降低能源供應成本。

至於月球基建材料可以原位利用月壤中的哪些元素，實現大規模製取；需要怎樣巧妙調整建築設計，確保適應月球環境；月球蘊藏的各種資源是否具備足夠大的開採價值，進而使月球基建工作有利可圖、可持續發展等相關問題要通過更多月球科考、勘探任務逐步解答。