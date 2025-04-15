涉與女友吵架泄憤撞死一家三口　司機被控危害公共安全罪一審開庭

綜合內媒報道，2024年10月2日，江西景德鎮發生一宗悲劇，一名年僅1歲的男童在生日當天和父母被撞身亡，司機廖某宇被指尋求和前女友復合不果後，故意開快車洩憤。



2025年4月15日，江西省景德鎮法院一審公開開庭審理了被告人廖某宇以危險方法危害公共安全一案。



案發現場。（極目新聞）

事發當天正好是胡女士孫子的1歲生日。（極目新聞）

據《澎湃新聞》報道，家屬透露，偵查起訴階段，罪名由交通肇事罪變更為以危險方法危害公共安全罪，是因為後期收集到車輛鑑定意見和副駕女友證人證言。相關材料顯示，男司機肇事前曾兩次踩電動車油門，他的女性友人也曾讓男子減速，但男子不聽。

相關材料。（澎湃新聞）

河南澤槿律師事務所主任付建表示，交通肇事罪與以危險方法危害公共安全罪在主觀故意上不同，「交通肇事罪的主觀要件是過失致人死亡，而以危險方法危害公共安全罪的主觀要件是放任或者追求對不特定的生命安全造成傷害。」

相關材料。（澎湃新聞）

4月15日，江西省景德鎮市中級人民法院一審公開開庭審理了被告人廖某宇以危險方法危害公共安全一案。

景德鎮市人民檢察院指控，2024年10月2日，被告人廖某宇在駕駛過程中於車內與他人發生口角，在景德鎮市珠山區昌江大道加速至129km/h行駛，嚴重危害公共安全，導致三人死亡，應當以以危險方法危害公共安全罪追究其刑事責任。

庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

家屬指男子與人發生口角故意開快車洩憤

據此前報道，2024年10月，江西一家三口被撞身亡。遇難者家屬胡女士透露，事發當天正好是孫子的1歲生日，當時其獨生子和兒媳想回父母家吃飯，抱著孫子正要過馬路時，被一輛在市中心飆車120多碼的粵A牌照特斯拉（Tesla）撞飛。事後，司機廖某某沒有離開，「他在打電話要人過來，連120都是路人打的」。

事後，司機廖某某沒有離開。（極目新聞）

胡女士指，廖某某並非本地人，到當地是專門想找一位女性尋求復合，結果遭到拒絕後故意開快車洩憤。胡女士稱，事發前，廖某某和其女友在電車上發生爭吵，車輛起步電門狀態就達到了100%，「他女友看到開車好快，哀求他『慢點，慢點』，他稍微鬆了一下，馬上又把電門踩到了百分百的狀態，接着就撞到了我兒子一家三口。」

事後，廖某某的家屬曾想花錢私了但遭拒絕。胡女士於近日接受內媒採訪時坦言，目前老兩口都無法正常生活，整晚無法入眠，「現在吃藥都無效了，我們現在對生活意義沒有任何念想，只求法律公正判決。」