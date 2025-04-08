有片｜貨車車頭突前傾失控撞樹　司機：被吊在座位上，以為完蛋了

近日，江西贛州一輛貨車車頭突然向前傾，車輛失控撞樹，司機龍先生一度被困，後由消防員救出送院。4月7日，龍先生憶述事發一刻仍心有餘悸，「（駕駛室）一翻起來我就知道了，完蛋了」，又感嘆自己「真的命大，看到車都害怕了」。



《新京報》報道，龍先生憶述，事發地是下坡路段，當時他車速很慢，但在等紅燈腳踩剎車的瞬間，貨車車頭便向前傾，「一踩剎車，駕駛室就翻起來了，人都懵了，90度一樣翻轉」。

貨車車頭突然向前傾。（影片截圖）

貨車一直向前衝，撞樹才停下。（影片截圖）

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龍先生稱，當時「人已經倒過來」，自己的頭部朝向軚盤，被吊在座位上，「什麼你都控制不了，只能看到下面兩個輪子在走，以為完蛋了」。他表示，當時貨車一直向前衝，撞到路邊一棵樹和一輛私家車才停下，如果沒有撞樹及私家車，「我也不知道貨車會走到哪裡去了」。

事發後，貨車車頭損毀嚴重，車門變形，消防員到場破門後才救出龍先生。目前，龍先生仍在醫院治療，其左腳和肩膀受傷。

貨車車頭損毀嚴重，車門變形。（影片截圖）

消防員用工具破門。（影片截圖）

龍先生被困車內，消防員破門後才將他救出。（影片截圖）

回憶起事發一刻，龍先生仍心有餘悸，「真命大，真的命大，看到車都害怕了」，又感嘆「現在好人多，一出事人家就（幫忙）報警」。龍先生的妻子稱，看到當時的畫面，內心會發抖，忍不住想流淚。