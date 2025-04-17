蘇州日本母子遇襲　校巴女職員救人身亡　日媒：兇手已被執行死刑

蘇州2024年6月24日有一名持刀男子攻擊一輛載有「蘇州日本人學校」學生的校巴，造成一位日本人母親及其孩子受傷。事發時，中國籍校巴女職員胡友平見義勇為阻止嫌犯卻因此受重傷，後傷重不治身亡。



日本共同社此前報道，江蘇省蘇州市中級人民法院1月23日就去年(2024年)6月日本母子遇襲案作出判決，50多歲中國籍男子故意殺人罪成立，被判處死刑。17日，日媒報道稱，死刑判決已於4月16日執行完畢。判決書指出，犯罪動機是因債務而無差別犯罪，但是否針對日本人仍不清楚。



中國女職員胡友平勇救日本母子身亡 告別式許多日本人落淚致敬

值得關注的是，該男子的判決和死刑執行內媒都未有報道。

▼涉事日本人學校

圖為江蘇省蘇州市蘇州日本人學校。（X/ @SydneyDaddy1）

案發於去年6月24日，一輛蘇州日本人學校校車當天下午抵達巴士車站後，疑犯突然上前斬人，導致一對日本母子被斬傷，而試圖阻疑犯登車的54歲中國籍校巴女職員則被刺身亡。

疑犯最終當場被捕，去年11月底被起訴，並於1月9日進行首次公審。報道指，日本政府負責人也旁聽了首次公審，但未透露求刑等細節。

報道引述中日關係消息人士稱，男子在案發前從外地來到蘇州，沒有工作和家人，深感孤獨。中國有關部門未公布罪名和詳細作案動機，案件細節是否會公布備受關注。