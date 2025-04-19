王毅指全球化已經入亞洲時刻：世界重心轉向亞洲，中國是重要引擎

中美關稅戰持續，國家主席習近平於14日至18日赴東亞三國越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問，並分別與各國簽署數十份合作協議，稱要推動「全球南方」聯合自強、共同發展。



外交部長王毅在陪同中國國家主席習近平訪問東南亞三國後評述此行，稱全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重點正在轉向亞洲，中國是重要引擎。



圖為2025年平4月14日，國家主席習近平到訪越南，與越南總理范明政會面。（Reuters）

據中國外交部網站，王毅介紹習近平訪問越南、馬來西亞和柬埔寨的訪問情況稱五天四夜時間裏，習近平密集出席近30場活動，推動達成上百項合作成果，書寫周邊命運共同體建設新篇章，擘畫中國同周邊國家共促穩定繁榮新圖景。

王毅提到，此訪的一個重要背景是國際局勢動蕩加劇、亂象頻出。美國隨意加徵關稅，無視國際規則，大搞唯我獨尊。東南亞國家首當其衝，擔憂世界經濟前景，不願叢林法則回歸。

王毅指出，此訪樹立了中國同東南亞國家關係史上新的里程碑，凸顯了中國同周邊國家同舟共濟、攜手合作的真誠願望，釋放了中國堅定捍衛多邊主義和國際貿易規則的強烈信號，在變亂交織的國際形勢中彰顯了負責任大國形象。

中國國家主席習近平訪問馬來西亞，4月16日會見馬來西亞首相安華（Pool via REUTERS）

王毅強調，習近平以大國擔當發出維護自由貿易、反對單邊霸凌、構建人類命運共同體的正義之聲，為各國團結合作注入信心和勇氣。

王毅提到，面對單邊霸凌，中國的選擇和擔當，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，更是為了捍衛國際公平正義。

王毅也評價，中國以廣闊視角和長遠眼光看待周邊，展現出真正的戰略大格局。全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重心正在轉向亞洲，中國則是重要引擎。

對於中越關係，王毅說，志同道合、命運與共是中越關係的最鮮明特徵，今年是中越建交75週年，兩國兩黨總書記在一年時間內完成互訪，充分體現中越關係的戰略性和高水平。

對於中馬關係，王毅指出，此訪最重要的成果是兩國領導人將中馬關係定位提升至新高度，宣布構建高水平戰略性中馬命運共同體。這是繼2023年中馬宣佈共建命運共同體後，雙邊關係定位又一躍升。

2025年4月17日，中國國家主席習近平在柬埔寨金邊和平宮會見柬埔寨首相洪瑪奈。（Reuters）

對於中柬關係，王毅說，將中柬關係定位提升為新時代全天候中柬命運共同體，是此訪的高光時刻。這是中國首次同東南亞國家將雙邊關係提升到全天候高度，也是在雙邊層面構建的首個新時代全天候命運共同體。