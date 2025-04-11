王毅回應特朗普關稅：美國不能任意妄為　歷史車輪不能倒退

2025年4月11日，中國外交部長王毅在北京會見國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）時表示，美國近日到處揮舞關稅大棒，公然將其自身利益凌駕於各國共同利益至上。王毅強調，美國不能任意妄為，歷史車輪也不能倒退。



據外交部發表的聲明，王毅在與格羅西會面時指，當前國際局勢動盪不安、亂象頻出，一個重要原因就是個別大國迷信實力至上、本國優先，大搞單邊霸凌。近日美國到處揮舞關稅大棒，公然把自身利益凌駕於各國共同利益之上，公然無視多邊貿易體制和既定規則，國際社會不能聽之任之，美國不能任意妄為，歷史車輪不能倒退。

2023年9月25日，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）在奧地利維也納舉行的國際原子能機構第67屆年度大會上講話。（Getty）

中國是堂堂正正的大國，也是國際社會負責任的成員，我們站出來阻止強權，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際社會共同利益，為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界。

2025年3月28日，北京人民大會堂，中國外交部長王毅出席外國商界領袖會議。（Reuters）

王毅強調，今年是聯合國成立80周年。中國作為聯合國安理會常任理事國，願以聯合國成立80周年為契機，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，同各國一道，共同抵制這個世界上的一切倒行逆施。