關稅戰｜分析師：美國或將把晶片市場拱手讓給中國

美國總統特朗普政府試圖阻止具有戰略重要性的電腦晶片出口到中國，但有分析師認為，此舉可能會適得其反，美國可能會因此將晶片市場拱手讓給中國。



高德顧問公司（J.Gold Associates）首席分析師高德（Jack Gold）告訴法新社，美國此舉會推動中國企業創新，有助於中企搶佔全球半導體市場。高德說：「實際情況是，美國政府目前正讓中國取得巨大勝利。」

他指出，一旦他們具有競爭力，他們就會開始在世界各地銷售，人們就會購買他們的晶片，美國晶片製造商屆時將很難奪回失去的市場份額。

高德也稱，中國政府擁有充足的資源和動力來發展中國晶片產業，並稱特朗普可能認為，他可以通過欺負別人來實現自己的目標，但全球經濟情況並非如此，「特朗普關稅反而讓與盟友之間的關係疏遠，並更鼓勵盟友轉向中國購買晶片。」

值得關注的是，美國半導體巨頭英偉達（Nvidia，又稱輝達）及超微半導體（AMD）本週通知監管機構，預計美國針對向中國出口半導體的新許可要求，將給公司帶來巨大財務損失。與此同時，時隔3個月英偉達行政總裁黃仁勳又再度訪京，時機微妙。

獨立科技分析師恩德勒（Rob Enderle）預測，中國晶片製造商將加大力度搶佔市場領先地位。