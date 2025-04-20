關稅戰‧01直擊│深圳機械人企業：影響未顯　暫對美高端晶片需求小

3月初，在港上市的深圳機械人企業優必選發布全球首個「多台、多場景、多任務」人形機械人協同實訓，探索如何讓人形機械人在多任務工業環境下協同工作，引發關注。



美國對華發動關稅戰，優必選科技首席品牌官譚旻17日接受包括香港01等媒體採訪時表示，目前為止公司接獲的訂單數量未有顯著變化，公司仍未看到關稅戰帶來的真正影響，公司會用60日至90日評估關稅戰對今年銷售的影響。



優必選的人形機械人Walker S。（朱加樟攝）

優必選的人形機械人示範搬運箱子。（朱加樟攝）

被問及美國限制高端晶片向中國出口的政策對公司會否有影響，譚旻表示，目前公司的人形機械人核心零件國產化率已達九成以上；由於本年是人形機械人小規模量產交付的第一年，因此目前對高端晶片的需求較小。

譚旻稱，從本年廣交會情況來看，全球訂單數量成長空間大，美國只是公司全球貿易的一部分，美國外的其他市場成長強勁，參展商和意向訂單數量相比去年顯著增加。

優必選科技首席品牌官譚旻。（朱加樟攝）

譚旻補充，目前公司的人形機械人以滿足國內內循環為主，目標是依靠大灣區和廣東省，這是因為廣東擁有八個萬億級產業集群。

譚旻稱，今年公司已接到超過500台人形機械人的意向訂單，今年預計會生產大概1000台人形機械人，其中一半為工業機械人。目前公司已將人形機械人的單台成本控制在50萬元人民幣以內。