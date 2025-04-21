京東公開信正面宣戰美團　劉強東化身外賣員親自送餐　獲網民力撐

今日（4月21日），京東集團創始人劉強東化身外賣員親自送餐的照片在內地社交平台引發熱議。京東方面回應內媒查詢時證實圖片屬實，並感謝大家對京東外賣的關注與支持。



有網民在微信朋友圈發文稱，「接到了東哥送的第一單外賣，榮幸啊。也算是享受過千億大佬的服務啦，祝京東生意紅紅火火，蒸蒸日上！」該網民配上與劉強東在家門口的合影，照片中劉強東身著京東外賣員工服，頭戴橙色頭盔，造型十分接地氣。

劉強東親自送外賣。

劉強東親自送外賣。

同日，京東以外賣業務名義向全體騎手發出《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》，以不點名方式指控競爭對手平台以強硬手段逼迫兼職騎手「二選一」，即只能選擇單一平台接單，導致部分騎手收入驟降。同時導致京東部分外賣訂單延誤，京東表示，「造成了不良用戶體驗。在此向相關用戶表達深深的歉意，自今日起，所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單」。

此外，京東還在信中警告同業直言「水能載舟亦能覆舟」，並警告「望你們好自為之！早日回頭是岸！」

京東旗下外送員遭同行「二選一」施壓，發信拋福利並向對手開戰。（微博）

京東旗下外送員遭同行「二選一」施壓，發信拋福利並向對手開戰。（視覺中國）

此次事件正值京東加速佈局本地生活服務市場，劉強東親自參與配送可見京東對外賣業務的重視，「京東美團外賣戰火升級」「劉強東親自送外賣」等話題登上微博熱搜引發熱議，話題亦直指京東在公開信中提到的「對手平台」就是美團外賣。

網民熱議：

幹翻美團



我今天就點了京東外賣，配送慢我也不管，反正就是討厭美團



牛，東子是真想做大啊



京東外帶的服裝原來是這樣的，點了幾次都沒看到專門的衣服



東哥也是從農村走出來了，開過飯店，他作秀的話還能接受，起碼東哥是真把外賣員當兄弟



作秀只要對顧客有利對外帶小哥有利那我鼓掌歡迎他天天作秀



樸實的商戰，又用上強東ip了

