超時20分鐘外賣訂單免費　京東公開信穩軍心警告同業「好自為之」

內地知名電商京東今（21）日發出一封《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》，以公開但不具名的方式，指控競爭對手平台以強硬手段迫使兼職外送騎手「二選一」，導致部分騎手收入驟降，引發外送人力市場不安。京東在信中不僅祭出四項緊急援助措施，更宣布即日起，所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單，並警告同業「好自為之，回頭是岸」。



《北晚在線》報道，京東在公開信中指出，近期競爭平台對兼職外賣騎手強迫「二選一」的行為來得突然，已導致京東平台部分外賣訂單延遲，「造成了不良用戶體驗。在此向相關用戶表達深深的歉意，自今日起，所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單」。

京東旗下外送員遭同行「二選一」施壓，發信拋福利並向對手開戰。（微博）

為穩定騎手收入、提升士氣，京東宣布一連串福利措施，包括保證遭封殺騎手有足夠接單數量，收入不減；將全職騎手招聘名額由5萬人提升至10萬人；若騎手已有對象，京東將優先為其安排崗位，例如快遞員或保潔員，實現雙薪家庭待遇；並重申不會強迫騎手「二選一」，鼓勵騎手自由接單，以保障收入最大化。

京東在公開信中不具名「警告」某平台長期剝削基層騎手，稱「你可以十幾年不為任何一名騎手繳納五險一金；你可以用強大的算法對騎手極盡壓榨之能事；你可以長期對騎手事故率超過快遞小哥三倍以上的安全問題置若罔聞；你可以在約60%以上門店都不賺錢的餐飲行業賺取千億利潤，絲毫不顧餐飲從業者的艱辛和掙扎；你還可以在超過40%毛利的幽靈外賣暴利驅使下，縱容和鼓勵幽靈外賣大行其道，絲毫不顧忌消費者的食品安全……」

暴雨中的深圳，仍有外送員「風雨兼程」為顧客送外賣。（視覺中國）

京東強調，「當你今天竟然為了維護自己的壟斷地位，為了自己的商業利益，對數百萬名底層騎手們再次進行二選一，讓他們的收入大幅降低，你們忘了老祖宗的一句話：水能載舟亦能覆舟。望你們好自為之！早日回頭是岸！」