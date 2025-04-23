復旦大學獲校友夫婦豪捐10億人民幣　助建學敏研究院推動基礎研究

復旦大學官方微信公號今（23）日發布消息指出，為迎接建校120周年，復旦大學材料系1985級校友、寧德時代聯合創始人李平與歷史系1986級校友廖梅夫婦，決定向母校一次性捐贈10億元（人民幣，下同），用以支持建設「學敏高等研究院」。



內媒《澎湃新聞》報道，李平在1980年代自復旦畢業後投身商界，成為寧德時代聯合創始人之一；廖梅則在復旦大學完成十年學業，是著名歷史學家朱維錚教授指導的首位中國博士生。

「我們希望為學校捐助一個項目。這個項目應該是比較困難的——在學術上有挑戰性，需要花費很久時間，需要很多財力支持，但是會產生深遠的社會影響。我們把它當作我們的社會責任。」廖梅在接受訪問時表示。

復旦大學。（@復旦大學）

報道介紹，去年11月，兩人返校期間首次聽聞學校有意高起點籌建研究院，與黨委書記裘新、校長金力等校領導深入交流後，發現該構想與他們的理想不謀而合，隨即決定捐資成立研究院，推動基礎與交叉研究。

「我們覺得中國已經到了這個階段，可以在自然科學、基礎科學領域，為全人類、全世界做一些貢獻」，李平與廖梅夫婦表示，期望「學敏高等研究院」未來可對標世界最頂尖科研機構，借鑑國際經驗，並走出具有中國特色的科技創新之路。

根據介紹，「學敏高等研究院」將聚焦高水平自然科學研究與跨領域整合，宗旨為交叉性、前沿性與國際化。研究院將面向全球招募博士畢業5年以內的青年科學家，支持其進行原創性、顛覆性研究，並鼓勵探索新學科範式，推動重大突破。

對於「學敏」命名，李平、廖梅解釋道「學者，治學之道；敏者，兼具勤勉與敏銳」，寓意學術上的嚴謹與敏銳並重，期望復旦學人堅守學術良知，勇於創新突破，立足科技發展最前沿。