深圳發布暴雨黃色預警信號　全市進入戒備狀態

暴雨侵襲珠三角，深圳市發布暴雨黃色預警信號，以及雷雨大風黃色預警信號。



深圳市氣象台消息，周四（4月24日）晚6時40分前後，深圳市自西向東受雷雨雲團影響，最大小時雨強50毫米左右，伴8級左右短時大風。

下午5時40分，深圳市氣象台發布全市暴雨黃色和雷雨大風黃色預警信號，全市進入暴雨戒備狀態。

深圳市發布暴雨黃色預警信號，以及雷雨大風黃色預警信號。（深圳市氣象台）

廣東省氣象局預計，4月24日至4月25日，粵北和珠江三角洲市縣仍會有大雨到暴雨，局部大暴雨，粵東市縣有大雨局部暴雨，部分市縣伴有8級至10級雷暴大風、短時強降水和局地小冰雹等強對流天氣；4月26日至4月27日，全省多雲為主，部分市縣有分散(雷)陣雨局部大雨。

為確保旅客列車運行安全，鐵路部門根據暴雨天氣影響範圍，計劃對途經京九線龍川至定南區間的部分普速旅客列車採取停運措施。預計至4月25日，深圳東站停運往返齊齊哈爾、北京、九江等方向的普速列車28趟。

氣象專家表示，廣東近期雷雨天氣頻繁，粵北山區注意防禦強降水及其導致的地質災害、中小河流洪水、農田漬澇等次生災害；珠三角地區短時雨勢強烈，注意防範城鄉積澇災害。此外，還要注意防範局地的雷雨大風、冰雹和雷電等強對流天氣帶來的安全風險。