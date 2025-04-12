大風｜深圳黑雲壓境將迎狂風暴雨加降溫　官方：惡劣天氣減少外出

廣東在11日夜間至12日迎來一次大範圍的明顯強對流天氣，截至今天10時30分許廣東各站點發布14個雷雨大風橙色預警、10個雷雨大風黃色預警。



深圳天氣指出，這場強對流和冷空氣的影響將在今日（4月12日）中午至13日早晨影響深圳，深圳將迎接「狂風+暴雨+降溫」，而強對流主要集中在12日中午到傍晚，深圳市委官方微信公眾號也以「別出門！強對流空氣即將抵達」為題，提醒民眾出行注意安全。



深圳氣象局公布的12日早上黑雲壓境的深圳天空：

據深圳天氣，預計深圳最大陣風可達10-11級，同時，最大小時雨強可能達到40毫米左右，短暫雨勢猛烈。

這次強對流過程移動快、變化劇烈，大風持續時間長，致災風險高。深圳官方提醒，要特別注意防範強雷電、短暫大風可能導致的樹木倒伏、高空墜物、工棚倒塌等風險，也要留意短時強降水可能引發的積澇。戶外和海上活動風險極高，建議盡量避免。

此外，強對流過後，冷空氣主體接踵而至。預計13日白天，深圳氣溫將下降4-5℃，轉為多雲至晴天，但空氣乾燥，早晚感覺清涼。不過別急著收厚衣服，15-17日氣溫又將回升，濕度加大。近期氣溫起伏大，須看情況添減衣物。

深圳一週的天氣預報。（深圳發布）

深圳鐵路部分列車停駛

據廣鐵集團深圳北火車站消息，受強對流天氣影響，深圳鐵路部分列車停駛。截至4月11日晚，宣布4月12日，巴彥淖爾-深圳東Z184/1次、深圳東-包頭Z182/3次停駛。

深圳鐵路部門後續將根據強對流天氣影響範圍，動態調整列車運行秩序。請有出行需求的旅客密切關注鐵路12306網站及車站公告，掌握列車開行信息，也可撥打12306鐵路客服電話諮詢，安排您的行程。

廣東發布14個雷雨大風橙色預警、10個雷雨大風黃色預警

廣東發布14個雷雨大風橙色預警、10個雷雨大風黃色預警。

另外廣東省也發布14個雷雨大風橙色預警、10個雷雨大風黃色預警。氣象預報指，伴隨8-10級，局部12級的雷雨大風和短時強降水。中北部市縣雨勢尤其猛烈，有大雨到暴雨，局部暴雨。

4月12-13日廣東各地氣溫將陸續下降4-7℃。13-14日，廣東大部多雲到晴天。最低氣溫：粵北、珠江三角洲北部市縣10～14℃，粵西市縣18～20℃，其餘市縣14～18℃。

廣東省將迎強降水。

北京取消航班413架次

另外受較強冷空氣影響，華北預計周五至周六（11至12日）出現歷史同期罕見的持續性大風。中央氣象台周六6時繼續發布大風橙色預警、強對流天氣黃色預警、暴雪黃色預警和沙塵暴藍色預警，四預警齊發。

據北京首都國際機場官方微博消息，周六，首都機場全天計劃起降航班1202架次，運送旅客12.9萬人次。截至上午9時，已執行192架次，取消413架次（含提前調減）。目前首都機場運行平穩。

大風｜強冷空氣肆虐全國多地 北京首都機場取消航班413架次

全國大風預報圖（4月12日）。（中央氣象台）