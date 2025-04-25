中國首份鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態報告　駁菲律賓言論無科學依據

周五（25日），中國自然資源部南海發展研究院聯合自然資源部南海生態中心、自然資源部南海調查中心等單位及海南南沙珊瑚礁生態系統國家野外科學觀測研究站、自然資源部南海遙感測繪協同應用技術創新中心等科技創新平台力量，發布了共同編製的報告，在基於衛星遙感和現場調查數據下，首次全面系統評估了鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態系統狀況，並表明菲律賓方面所謂的中國在鐵線礁傾倒珊瑚碎屑等言論是毫無科學和事實依據。



調查站位示意圖。（央視新聞）

該份《鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態系統調查報告》分析了鐵線礁、牛軛礁沙洲的發育形成過程，以及導致鐵線礁珊瑚礁生態系統退化的主要因素。據介紹，鐵線礁珊瑚礁生態系統退化嚴重。具體體現在三方面。一是2016至2024年鐵線礁所在環礁礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積持續下降，降幅約為68.9%。

2016至2024年鐵線礁所在環礁礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積持續下降，降幅約為68.9%。（央視新聞）

二是造礁石珊瑚覆蓋率極低，種類數少且以團塊狀珊瑚為主，澄黃濱珊瑚佔絕對優勢，各站位均發現有死亡的珊瑚和珊瑚斷枝，個別珊瑚存在季節性升溫帶來的零星熱白化，各站位均少見珊瑚礁生態系統中廣泛分布的甲殼類、腹足類等大型底棲無脊椎動物。

三是鐵線礁海域發現有菲律賓等外方漁船未經許可非法開展捕撈作業，菲律賓在我中業島上非法開展施工建設，相關調查站位發現有漁線、漁網、塑料包裝、鐵筒、玻璃瓶等人為棄置物，部分帶有菲律賓文、部分帶有產自菲律賓標識。

人為棄置物。（央視新聞）

人為棄置物。（央視新聞）

報告顯示，牛軛礁珊瑚礁生態系統總體健康，造礁石珊瑚覆蓋率高，平均為37.7%，分布有造礁石珊瑚14科46屬172種，佔整個南沙群島已記錄造礁石珊瑚種類數的46.6%，形態以分枝狀為主，珊瑚礁魚類種類較豐富，發現較多甲殼類、雙殼類、腹足類大型底棲無脊椎動物，其中75.0%的站位發現硨磲，現場調查發現被世界自然保護聯盟列為易危物種的阿氏前口蝠鱝，礁區生境質量良好。

牛軛礁珊瑚礁生態系統總體健康。（央視新聞）

牛軛礁珊瑚礁生態系統總體健康。（央視新聞）

同時，牛軛礁珊瑚礁生態系統受到季節性零星珊瑚熱白化和人類活動的脅迫性影響，各站位均存在珊瑚白化現象，礁坪區域有大片珊瑚低潮時出露海面並有少量珊瑚白化；周邊海域發現漁船活動，在相關調查站位發現有漁線、漁網等人為棄置物；2016至2024年，牛軛礁礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積總體呈緩慢下降趨勢。

牛軛礁礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積總體呈緩慢下降趨勢。（央視新聞）

報告又指，鐵線礁礁坪上現有3個沙洲，牛軛礁礁坪上現有1個沙洲，均屬於自然形成，高潮時均出露海面，分別高出當地平均大潮高潮面約1.34米、1.14米、1.10米、1.47米。在鐵線礁、牛軛礁沙洲均發現有國家二級保護野生動物大鳳頭燕鷗等鳥類成群活動。沙洲及附近海域沈積物高度同源，未發現陸源物質輸入。4個沙洲具備顯著的自然特征，位置和形態呈現規律性變化，發育形成具有充足的物質來源，是正常的自然地理現象。

報告表明，菲律賓炮製的所謂中國在鐵線礁傾倒珊瑚碎屑、有關國家造謠沙洲的形成系我「填海造陸」等言論，毫無科學和事實依據。

報告進一步指出，長棘海星暴發是導致鐵線礁珊瑚礁生態系統嚴重退化的主要因素，熱帶氣旋襲擊以及頻繁的人類活動，特別是菲律賓在中業島持續開展施工建設也是影響鐵線礁珊瑚礁生態系統健康的重要因素。

長棘海星暴發是導致鐵線礁珊瑚礁生態系統嚴重退化的主要因素。（央視新聞）

隨著全球氣候變化背景下海表溫度的進一步升高，包括鐵線礁、牛軛礁在內的南沙群島島礁面臨大規模珊瑚白化風險。後續，將進一步加強對鐵線礁、牛軛礁及周邊海域的調查研究、評估和保護，深化長棘海星暴發預警和防控機理研究，努力減少人類活動等外部因素對珊瑚礁生態系統帶來的不利影響，提升珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。