百度發表文心兩大模型4.5 Turbo、X1 Turbo　價格僅DeepSeek25%？

4月25日，Create2025百度AI開發者大會在武漢舉辦。百度創始人李彥宏發佈了文心大模型4.5 Turbo及深度思考模型X1 Turbo兩大模型，以及多款AI應用。



李彥宏介紹，對比文心4.5，新發布的大模型速度更快、價格下降80%，每百萬token的輸入價格僅為0.8元，輸出價格3.2元，僅為DeepSeek-R1的25%。



此外，文心4.5 Turbo的多項基準測試成績顯著優於GPT 4o，平均分達到77.68，超過GPT 4o的72.76。



百度創始人李彥宏發佈了文心大模型4.5 Turbo及深度思考模型X1 Turbo兩大模型，以及多款AI應用。（百度提供）

百度創始人李彥宏發佈了文心大模型4.5 Turbo及深度思考模型X1 Turbo兩大模型，以及多款AI應用。（百度提供）

兩大模型連發

王海峰介紹，文心大模型4.5是多模態基礎大模型，文心4.5 Turbo源自文心4.5，效果更好、成本更低；基於文心4.5 Turbo，文心X1升級到X1 Turbo，性能提升的同時，具備更先進的思維鏈，問答、創作、邏輯推理、工具調用和多模態能力進一步增強。在C-Eval、CMMLU、MathVista、Math500等多個基準測試集中，文心4.5 Turbo和X1 Turbo跟DeepSeeK與GPT模型相比，效果在伯仲之間。

大會現場，王海峰從基礎模型、後訓練、深度思考和資料等方面解讀了文心4.5 Turbo和X1 Turbo的關鍵技術。（百度提供）

大會現場，王海峰從基礎模型、後訓練、深度思考和資料等方面解讀了文心4.5 Turbo和X1 Turbo的關鍵技術。

文心4.5和4.5 Turbo都是多模態大模型，實現了文本、圖像和視頻的混合訓練。針對不同模態資料在結構、規模、知識密度上的差異，通過多模態異構專家建模、自我調整解析度視覺編碼、時空重排列的三維旋轉位置編碼、自我調整模態感知損失計算等技術，大幅提升跨模態學習效率和多模態融合效果，學習效率提高近2倍，多模態理解效果提升超過30%。

深度思考方面，突破了僅基於思維鏈優化的範式，在思考路徑中結合工具調用，構建了融合思考和行動的複合思維鏈，模型解決問題能力得到顯著提升。同時，結合多元統一的獎勵機制，實現了思考和行動鏈的端到端優化，大幅提升了跨領域的問題解決能力。

文心快碼發佈3.5版本，累計服務760萬開發者

基於文心大模型的語言和代碼能力，百度研製了代碼智慧體和智慧代碼助手——文心快碼。代碼智慧體，基於智慧體的理解、規劃、反思，以及工具調用能力，用自然語言對話，即可實現應用的自動開發，並支持多輪交互，反覆運算優化代碼品質，實現了無代碼程式設計，讓人人都可以成為程式師。

智慧代碼助手，幫助專業的程式師更高效地寫出更好的代碼。據介紹，文心快碼3.5版主要突破了四大核心能力：一是代碼智慧體引擎，支援多模態程式設計、開發工具調用、應用預覽，實現「需求-編碼-調試-驗證」端到端生成；二是代碼預測改寫引擎，新增游標預測與多行智慧改寫，可精准實現複雜的代碼的增加、刪除和修改；三是上下文引擎，結合文心4.5和X1的推理能力，更懂開發者意圖，回答問題更準確；最後是更開放的研發生態，通過MCP接入協議，全面相容主流開發工具鏈。目前百度每天新增的代碼中，文心快碼生成的代碼占比已超過40%。最新資料顯示，文心快碼向全社會開放，累計服務760萬開發者。

文心快碼發佈3.5版本（百度提供）

飛槳文心聯合優化，開發者已達2185萬

文心大模型的能力拓展和效率提升，得益于飛槳文心的聯合優化。比如，訓練方面，多模態統一的遮罩注意力加速，在不同模態混合計算注意力時，顯著降低遮罩構建和計算開銷，大幅提升訓練性能；推理方面，多模態流式分塊預填充機制，減少首token耗時，同時減少推理計算的顯存峰值，提升推理批次大小，提升吞吐性能。通過這些聯合優化技術，文心4.5 Turbo訓練吞吐達到文心4.5的5.4倍，推理吞吐達到8倍。

（百度提供）

截至目前，飛槳文心開發者數量已超過2185萬，服務超過67萬家企業，創建的模型達到110萬。

首個「非遺武術大模型」發布

隨著人工智慧技術加速進步，大模型在千行百業的應用也越來越深入。例如，在文博領域，百度與中國文物交流中心達成深度合作，增強大模型在文博領域專業知識，並發佈首個文博智慧體，用AI的力量讓文博知識觸手可及，讓每個人都成為文博傳承的參與者與受益者。

在非遺武術傳承領域，百度與上海體育大學武術學院、中國武術博物館館聯合發佈「非遺武術-百度文心大模型」，基於文心大模型，融合上海體育大學武術學院、中國武術博物館的專業積澱，將武術技法與演算法結合，通過3D動作建模、AI動態糾錯等技術，將非遺武術技術動作以數位化的形式保存和記錄下來。

活動最後，第十二屆百度獎學金頒獎典禮在現場舉辦。作為國內外AI領域資助金額與含金量最高的學術獎學金之一，百度獎學金自2013年設立以來，已累計發放超千萬元資金。王海峰為來自全球頂尖高校的10位獲獎選手頒發獎學金，每人20萬元。這不僅是對獲獎選手學術成果的認可，也彰顯了百度對AI人才培養的長期承諾。