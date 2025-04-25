蘇炳添任暨南大學體育學院院長　網民：全紅嬋要叫他蘇院長了

周五（4月25日），暨南大學任命「亞洲飛人」、中國田徑運動員蘇炳添為體育學院院長。



蘇炳添任暨南大學體育學院院長。（南方日報）

「亞洲飛人」蘇炳添。（網上圖片）

蘇炳添1989年8月29日出生於廣東省中山市古鎮鎮古一村。2009年進入暨南大學經濟學院國際經濟與貿易專業學習，2017年取得碩士研究生學位，2018年4月被正式聘任為暨南大學體育學院副教授，隨後受聘為教授。

儘管擔任教職，但蘇炳添並沒有退出競技賽場。2021年東京奧運會上，蘇炳添在男子100米準決賽中跑出9秒83的成績，以小組第一名晉級決賽，刷新了亞洲紀錄。

今年36歲的蘇炳添依然在堅持比賽。在今年2月18日舉辦的2025年全國室內田徑大獎賽（第3站）中，作為年齡最大的參賽選手，他以6秒65的成績斬獲男子60米決賽冠軍。儘管近年因傷病和年齡逐漸淡出單項賽事，但他表示將全力備戰2025年粵港澳全運會接力項目。

目前，蘇炳添仍是室內男子60米全國紀錄的保持者。（新華社）

蘇炳添。（新華社）

目前，蘇炳添仍是室內男子60米全國紀錄的保持者。

暨南大學體育教育始於1906年建校初期，1932年設立體育委員會，2015年正式成立體育學院。學院以田徑、游泳、籃球等傳統強項著稱，曾培養符保盧（跳高名將）、謝思埸（奧運跳水冠軍）等體育人才。

據了解，2月24日，暨南大學公示2025年優秀運動員保送擬錄取名單，當中包括跳水奧運冠軍全紅嬋，她將就讀運動訓練專業。因此有網民表示，「全紅嬋在暨大遇到蘇炳添要喊院長了。」