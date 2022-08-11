蘇炳添是蘇軾後人？　蘇氏宗族族長：為第29代孫，去年曾回鄉祭祖

中國男子田徑100米紀錄保持者蘇炳添，近日因傳出是北宋著名詞人、「唐宋八大家」之一的蘇軾的後人，引起網民熱議，亦有人質疑是造謠。

《中新網》報道，蘇炳添祖籍的中山市古鎮鎮古一村，蘇氏祖祠理事會會長 ( 蘇氏宗族族長 ) 蘇根鴻表示，根據族譜，蘇炳添為蘇軾第29代孫，村內很多人都是蘇東坡的後代。



去年10月，「百米飛人」蘇炳添回到家鄉時，曾到蘇氏祖祠祭祖。蘇根鴻稱，蘇炳添的家距蘇氏祖祠僅幾百米，「上次他比完賽回來，我們開祠堂宗門迎接他拜祖先。我跟他講過他是蘇東坡的後代，他說『原來我也是大文豪的後代』」。

2021年10月13日，蘇炳添回到中山古鎮鎮。古一村蘇氏祖祠內，蘇氏祖祠理事會會長蘇根鴻（右）與蘇炳添合影。（視覺中國）

他介紹，中山古鎮蘇氏始祖為樂菴公，樂菴公是南宋末代大將軍蘇劉義的後代。族譜顯示，蘇氏從始祖蘇洵一脈傳下，到十世時為蘇劉義，蘇劉義下分四脈，其中，蘇景由一脈往下傳到樂菴公一脈，蘇炳添、蘇炳全為第二十九代。除了中山，蘇軾後代還分佈在河源、順德、廣州、番禺、惠州等地。

古一村村委會主任蘇池潔稱，古一村有逾7000名村民，蘇氏是村中大姓，70%的村民都是姓蘇。蘇氏祖祠建於明代，多年來，蘇氏祖祠理事會到外面尋根問祖，不斷補充相關派系材料。至於蘇炳添是否蘇軾後代一事，以蘇氏祖祠的說法為準。

中國蘇軾研究學會副秘書長戴路向稱，蘇氏家族向來重視族譜，蘇洵曾編撰過《蘇氏族譜》，也寫過一篇《蘇氏族譜亭記》，「這個亭子修在祖墳旁邊，每年正月祭拜過後，蘇家老少就在亭中談論鄉中風俗」。

他表示，「三蘇」及其後人的家族意識比較強烈，譬如《東坡尺牘》中有很多寫給兒孫子侄的書信，蘇轍的孫子蘇籀編了一部《欒城先生遺言》，記載大量與「三蘇」讀書作文相關的細節。蘇家人丁興旺，若從蘇軾、蘇轍往下梳理，在南北宋之交，其後人主要分布在許昌、眉山、宜興、婺州等地。