習近平談人工智能發展：牢牢掌握人工智能發展和治理主動權

中共中央政治局4月25日下午就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，面對新一代人工智能技術快速演進的新形勢，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動中國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序發展。



這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

習近平指出，人工智能作為引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，深刻改變人類生產生活方式。黨中央高度重視人工智能發展，近年來完善頂層設計、加強工作部署，推動我國人工智能綜合實力整體性、系統性躍升。

同時，在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項。要正視差距、加倍努力，全面推進人工智能科技創新、產業發展和賦能應用，完善人工智能監管體制機制，牢牢掌握人工智能發展和治理主動權。

習近平強調，人工智能領域要佔領先機、贏得優勢，必須在基礎理論、方法、工具等方面取得突破。要持續加強基礎研究，集中力量攻克高端晶片、基礎軟件等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智能基礎軟硬件系統。以人工智能引領科研範式變革，加速各領域科技創新突破。

中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）與深度求索（DeepSeek）被譽為「杭州六小龍」。（網絡圖片）

習近平指出，中國數據資源豐富，產業體系完備，應用場景廣闊，市場空間巨大。要推動人工智能科技創新與產業創新深度融合，構建企業主導的產學研用協同創新體系，助力傳統產業改造升級，開闢戰略性新興產業和未來產業發展新賽道。統籌推進算力基礎設施建設，深化數據資源開發利用和開放共享。

習近平強調，人工智能作為新技術新領域，政策支持很重要。要綜合運用知識產權、財政稅收、政府採購、設施開放等政策，做好科技金融文章。推進人工智能全學段教育和全社會通識教育，源源不斷培養高素質人才。完善人工智能科研保障、職業支持和人才評價機制，為各類人才施展才華搭建平台、創造條件。

習近平指出，人工智能帶來前所未有發展機遇，也帶來前所未遇風險挑戰。要把握人工智能發展趨勢和規律，加緊制定完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理准則，構建技術監測、風險預警、應急響應體系，確保人工智能安全、可靠、可控。

李家超參觀杭州未來科技城，「杭州六小龍」代表向其介紹各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。（李家超facebook）

習近平強調，人工智能可以是造福人類的國際公共產品。要廣泛開展人工智能國際合作，幫助全球南方國家加強技術能力建設，為彌合全球智能鴻溝作出中國貢獻。推動各方加強發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架和標準規範。

西安交通大學教授鄭南寧同志就這個問題進行講解，提出工作建議。中央政治局的同志認真聽取講解，並進行了討論。