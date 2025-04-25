「美國輸、中國贏」 瀰漫輿論場　習近平為何說「沒有贏家」？

雖然從國家主席習近平到中國人民銀行行長潘功勝再到中國外交部，都反覆說貿易戰、關稅戰沒有贏家，但各路國際媒體以及知名專欄作家已經迫不及待做出判斷，那就是：特朗普已經輸掉了貿易戰，相應地，中國則贏得了第一輪對美關稅戰。

最新做出該判斷的是《華爾街日報》。當地時間4月23日，《華爾街日報》社評委員會發布題為《這是特朗普的密特朗時刻嗎？》（Is This Trump's Mitterrand Moment?）的社評，該社評稱，1981年，法國社會黨總統上台時承諾推行極左翼議程，即政府控制私營經濟，市場反應非常激烈，不到一年，他就暫停了社會主義，到1983年，他已放棄了大部分社會主義。特朗普扭轉其關稅議程時，讓人聯想起這次歷史性的大轉彎。

當地時間4月23日，《華爾街日報》社評委員會發布題為《這是特朗普的密特朗時刻嗎？》（Is This Trump's Mitterrand Moment?）的社評。（WSJ截圖）

「那些讚揚特朗普關稅是戰略天才的『讓美國再次偉大』媒體迴音室看起來愚蠢至極。」該文就此列舉了關於物價和金融市場的例子——沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）和塔吉特（Target）的首席執行官本周造訪白宮，並告訴特朗普，隨着關稅影響的加劇，物價很快就會上漲，商店貨架可能很快就會空空如也；金融市場在過去三周，也對經濟損害進行了最清晰的檢驗。

反觀中國方面，該文直言，「中國識破了特朗普的虛張聲勢，似乎贏得了這一輪。」中方針鋒相對地予以反擊，並動用了所有反美的經濟和外交手段，切斷了美國獲取關鍵稀土礦的渠道，停止了波音飛機的交付，尋求從其他地方進口食品和天然氣，並對美國公司實施監管。「北京還警告各國不要與美國達成將中國排除在外的貿易協議，否則後果自負。就連美國的盟友也面臨特朗普的關稅衝擊，北京的威脅引起了前所未有的反響。美國的外交影響正在減弱。」

在《華爾街日報》前，包括美國紐約市立大學教授、2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）、《紐約時報》知名專欄作家弗里德曼（Thomas Loren Friedman）在內的眾多知名專家學者均認為，特朗普會輸掉對華貿易戰。

《紐約時報》知名專欄作家弗裏德曼（Thomas Friedman）。（資料圖片）

4月16日，克魯格曼發表署名文章「為什麼特朗普會輸掉貿易戰？因為他的人不知道自己在做什麼，也不知道自己想要什麼」，在此輪貿易戰中，「佔上風的是中國，而不是美國」。因為特朗普不懂貿易的真正含義，即貿易的重點在於「你能買什麼，並非你能賣什麼。」克魯格曼解釋說，美國賣給中國的多是農產品，中國可以輕鬆找到替代，而美國卻很難找到中國商品的替代品。

至於弗里德曼，自特朗普再次入住白宮後便一直在奮筆疾書。3月13日，弗里德曼即發出警告《一場大災難正在發生》，因為特朗普組建的政府充斥着數量驚人的極端意識形態分子，這些人符合一個首要且唯一的標準：始終把對特朗普及其突發奇想的忠誠置於對憲法、美國外交政策傳統價值觀或基本經濟法則的忠誠之上。結果就是：時而實施時而取消的關稅、時而支持時而中斷對烏克蘭的援助、時而削減時而恢復國內外政府部門和項目開支，各種相互矛盾的指令層出不窮。弗里德曼在文中直言，「美國絕對不需要全球關稅休克療法」。

待到特朗普向全球發出關稅核彈後，弗里德曼接連發表《特朗普讓美國陷入了一場沒有勝算的戰爭》、《我從未如此擔心美國的未來》，在前文中，弗里德曼憤怒地將特朗普及其團隊形容為「小丑」，因為「特朗普沒有讓整個工業世界聯合起來對抗中國，而是讓美國與整個工業世界以及中國為敵。」並質問「你覺得這些美國曾經的親密盟友還會再次與本屆政府並肩作戰嗎？」在後文中，弗里德曼不惜將美國形容為「流氓國家」——「現在，全世界都看到了特朗普的美國正在變成什麼樣子：一個由衝動的強人領導的流氓國家，背離了法治和其他美國憲法原則以及價值觀。」相反，中國則正在編排長期計劃。面對不斷崛起的中國，弗里德曼曾多次表示「特朗普向中國施壓是正確的」，但他同時強調，「特朗普不斷的咆哮和斷斷續續的瘋狂關稅不是一種戰略——在『中國製造2025』提出十周年之際與中國對着幹，更不是一種戰略。」

基於此，弗里德曼認為，特朗普可能輸掉對華貿易戰，並在中國行之後說，「剛剛，我看到了未來，它不在美國。」在與播客主持人埃茲拉·克萊因的對話中，弗里德曼用「健身房理論」解構中國崛起的密碼：從太陽能板到電動汽車，中國企業如同在殘酷擂台上搏殺的拳手，歷經數輪淘汰終成世界冠軍。在弗里德曼看來，美國兩黨在對華問題上形成了高度一致的鷹派共識，將中國視為必須遏制的對手，這種敵意驅動的政策不僅過時，而且可能適得其反。

「我剛剛看到了未來。但它不是在美國。」4月2日，《世界是平的》作者、美國《紐約時報》專欄作家託馬斯·弗裏德曼（Thomas Loren Friedman）刊文回憶自己的上海之行。（紐約時報）

弗里德曼之外，《紐約時報》在「美國輸、中國贏」問題上更是急先鋒。諸如《特朗普用關稅將亞太地區拱手讓給中國》、《貿易戰對美國的殺傷力遠大於中國》、《特朗普已經搞砸了關稅戰》、《「川普同志」建設偉大中國》、《一退再退，特朗普的「漂亮」關稅向現實妥協》俯拾即是。此外，BBC、《金融時報》、澳洲廣播公司（ABC）等國際媒體均發表類似文章，比如ABC指出，從電子產品、機械、服裝、鞋類等製成品到各種建築材料，中國幾乎在所有消費品領域都佔據主導地位，這也是美國為什麼要從中國購買這些商品的原因。「正如特朗普經常說的，你永遠不應該發動一場你贏不了的戰爭」，ABC報道說。

雖然在這輪關稅戰中，國際輿論場對中國不吝讚美，甚至不由分說斷言「美國輸、中國贏」，但中國始終保持着戰略清醒，一方面反覆強調「貿易戰、關稅戰」沒有贏家，一方面對內對外兩手準備，對內集中精力做好自己的事，25日政治局召開會議，分析研究了當前經濟形勢和經濟工作，新華社發布的通稿中提到要「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，對外則不斷拓展與美國之外的其他國家的經貿關係。要知道，對中國來說，與美國的這場仗不僅是一場持久戰，也是發展權之戰、強國之戰，風物長宜放眼量，現在談論輸贏還太早。