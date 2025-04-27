關稅戰｜特朗普簽署深海採礦令救急　專家指難解美國稀土依賴困局

據央視新聞報道，美國當地時間4月24日，美國總統特朗普簽署行政命令，推動深海關鍵礦物的勘探與開採。對此，美國前助理國際貿易談判代表普羅德曼稱，中國對稀土實施出口管制讓美國政府慌了，而美國的軍工企業稀土儲備僅僅能夠支撐數月時間。外界亦關注，推動深海礦物勘探開採能否緩解美國對中國稀土依賴問題，抑或只是「死馬當活馬醫」。



中國人民大學經濟學院教授王晉斌分析指出：「從用途來講，現在稀土主要用於軍工、發動機，包括化工、半導體的一些領域，當然它的應用範圍也比較廣泛，甚至像農業、醫療這些領域都是有應用的，所以它是一種廣泛應用的關鍵資源。但是從產業鏈的角度來講，稀土本身是比較側重運用於具有高端技術或者關鍵技術領域的關鍵材料。我們可以看到一個數據，大概2021年到2023年，美國稀土對外依存度非常高，大概95%需要進口；到2024年美國可能意識到這個問題，開始自己加大投資，現在大概80%需要從國外進口，其中它對中國的依賴度非常高，其中70%進口需要來自中國。」

他指出，儘管美方嘗試增加其他來源國的進口或尋求多國合作，但短期內難以徹底擺脫對中國的依賴，「所以可能遠水解不了近渴，對特朗普來講也是只能『死馬當活馬醫』。」

在美中打貿易戰的背景下，美國為防止稀土供應被「卡脖子」，正在千方百計擴大稀土進口來源。圖為美國唯一的稀土礦加州芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

中國加強稀土出口管制 重點在最終用途管理

針對中國收緊稀土出口政策，對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡表示：「我們加強管制，是隨着國際經貿鬥爭的形勢發展採取的必要措施，但是出口管制在大部份情況下是許可管理，除了對列入出口管制名單中的那些實體原則上是禁止出口的，對其他的一些情況大部份都是申領許可證進行出口，所以我們下一步一個重要的方面，就是要加強所謂『最終用途』『最終用戶』的管理。比如說它領到了許可證、出口到了某一個國家，那麼它就要遵守承諾，不要把這個東西摻和在別的東西裏做成產品，又賣到美國去了，這樣就有可能違反『最終用途』『最終用戶』的管理要求，這個方面是我們需要加強管理的。」

崔凡亦強調，除產品管理外，稀土提煉技術出口亦需嚴格遵循規範，「我們還要着眼於維護和擴大國際經濟技術交流，也不能把搞得太擴大了，遵循必要性的原則。相比於美國的出口管制實體清單涉及到中國企業1036家，我們列入到管控名單裏的連零頭都沒有。」因此，國家還是需要鼓勵國際經濟技術交流，在執行政策時，也要講究便利。

隨着此前中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty）

美歐貿易談判受阻 結構性矛盾難解

至於特朗普是否可能在90天期限內推動與更多國家達成貿易協議，中國人民大學經濟學院教授王晉斌分析認為可能性不大。

他指出：「這種可能性不是太大，要看特朗普跟最大的貿易夥伴之間的談判進度，以歐盟為例，雙方的談判是非常難的。首先特朗普他誇大了，說歐盟佔了美國的便宜佔了3500億，其實他是故意把這個東西放得很大。按照歐盟2024年的統計，歐盟到美國的貿易順差大概只有1980億歐元，所以歐盟本身很反感他漫天要價的態度。」

王晉斌進一步指出，美歐談判的主要障礙在於雙方存在結構性矛盾，尤其在數字經濟、汽車與製造業領域，分歧頗大，「最終結果一定是在反制措施力度和歐盟的戰略貿易自主兩方面做權衡，這個平衡不是一天能夠達成的，它需要一個長時間的討價還價。」