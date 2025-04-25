關稅戰｜中國駐英大使：今天的中國，早已不是19世紀半殖半封國家

當地時間周四（4月24日），中國駐英國大使鄭澤光在倫敦出席會議時針對關稅戰表示，今天的中國早已不是19世紀那個貧窮落後、軟弱可欺的半殖民地半封建國家，中國是世界第二大經濟體和第二大商品消費市場，是世界製造業第一大國和貨物貿易第一大國。中國需要世界，世界也需要中國。



鄭澤光說，今天的中國早已不是19世紀那個貧窮落後、軟弱可欺的半殖民地半封建國家。（中國駐英國大使館）

鄭澤光說，中國正按照中國共產黨二十大和二十屆三中全會部署，以高質量發展全面推進中國式現代化。目標是到2035年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。無論國際風雲如何變幻，無論面臨什麼樣的風險挑戰，都將堅定不移實現既定奮鬥目標。

針對美國宣布對中國、英國在內的幾乎所有貿易夥伴加徵「對等關稅」，鄭澤光表示，這種做法公然違背世貿組織規則，嚴重破壞多邊貿易體系，嚴重衝擊全球經濟，嚴重損害各國正當利益，是典型的單邊主義、保護主義和貿易霸淩行徑。美國所作所為是開歷史倒車，妄圖讓世界重回叢林法則的黑暗時代。現在國際社會更加能夠看清，到底誰是國際秩序的破壞者，誰是多邊貿易體系的踐踏者。

鄭澤光指，面對美國的非理性行為，中方堅決反對並已採取必要反制措施。中國挺身而出，不僅是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際公平正義，維護多邊貿易體制。過去幾天，美方一直在發出相互矛盾的混亂信號。一方面繼續對華搞極限施壓，宣稱要向一些亞洲國家加徵超過3500%的關稅，另一方面又表示將大幅度降低對華關稅。各種花招不過是為了降低自身損失，影響資本市場。

鄭澤光指，面對美國的非理性行為，中方堅決反對並已採取必要反制措施。（視覺中國）

鄭澤光說，在此關鍵時刻，國際社會應該團結起來，共同抵制單邊主義和貿易霸淩。否則，受到影響的將不僅是各國經濟，還有整個全球貿易體系。綏靖妥協沒有出路，只會助長霸凌者的囂張氣焰。唯有堅決反對和抵制，才能使霸淩者改弦更張。「英國長期倡導自由開放貿易，希望英方在這一重大原則問題上選擇站在歷史正確的一邊，站在多邊主義和國際社會絕大多數成員一邊。」

鄭澤光續指，多位英國政府高級官員重申英方願與中國深化經濟夥伴關係，強調不與中國接觸非常愚蠢。與此同時，也有個別反華政客繼續詆毀抹黑中國企業，叫囂「中國投資不安全」、「不應過度依賴中國」。這些人只是少數。傲慢、無知和心態扭曲導致他們身子在21世紀，腦袋卻停留在19世紀。「他們完全沒有看清中國投資為英國創造就業、增加稅收、帶來先進技術和生產力，完全沒有看清英國對華投資給英企帶來巨大收益以及出口為英創造約50萬個就業崗位。」