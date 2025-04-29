中國車企崛起倒逼合資品牌轉型　｢華務運動｣將重塑汽車業權力格局

近年來，隨著中國車企的崛起，國產化、自主化逐漸接管中國汽車行業製造，「合資」車企已開始加入到中國汽車行業的價格戰之中，亦在今年開始轉向，打造在中國市場真正有競爭力的產品。此前《香港01》前往上海上汽通用汽車採訪，相關人士也表示，車廠目前已實現供應鏈國產替代，在上海生產的車輛僅在中國出售不會銷往海外。



從實際數據的維度看，王傳福的預測可謂精準。根據乘聯會數據，2025年第一季度，自主車企在中國乘用車市場的份額占比，已經上漲到了62.9%的歷史新高，而合資和獨資的市場份額只剩下了27.1%，較2022年底的52.7%下降了幾乎一半。這一數據印證了比亞迪董事長王傳福去年4月的預測：未來3-5年，合資品牌份額將從40%降至10%。

乘用車國別市場份額變化。

據《虎嗅汽車》報道，近年來，因市場消費低迷中國自主車企打響價格戰，從去年年底開始，愈來愈多的合資車企也深度參與到「價格戰」中來，包括大規模降價、推行「一口價」等措施，但「補救措施」效果有限，合資車企在2025年初終於轉向最後的機會，開啟「華務運動」——打造出在中國市場真正有競爭力的產品。

這一浪潮在合資車企中愈來愈大，然而「打造有競爭力的產品」，對於合資車企而言，說起來簡單，做起來很難。《虎嗅汽車》分析，合資車企的根本困境在於其傳統經營模式：外方主導決策、產品全球化定位導致本土化不足，以及研發節奏遠落後於中國車企半年一變的市場速度。

Toyota展台的標語是「立全球 更中國」

今年上海車展成為合資品牌轉型的風向標。廣汽豐田推出的「鉑智3X」純電SUV，以15萬元價格搭載激光雷達和Momenta智駕系統，月訂單突破2萬台；東風日產N7則採用高通8295P晶片、14合一電驅等配置，被業內視為東風奕派eπ007的「技術復刻版」。

值得注意的是，這些產品背後是合資企業對中國供應鏈的深度整合。據供應鏈人士透露，部分合資車企已改變過往「總部簽約再供貨」模式，轉為直接與本土供應商對接。上汽奧迪更在燃油車A5L Sportback上首搭華為乾崑智駕系統，展現對中國技術的認可。

日產宣布未來3年將在華新增100億元投資，擴建可容納4000人的技術中心；保時捷中國研發中心也完成架構升級。另據此前報道，上汽通用已實現供應鏈完全國產化，其金橋工廠日產能達900輛，從接單到交付僅需三週，展現出脫離海外依賴的製造能力。

上汽通用汽車是上海上汽與美國通用合資公司。（香港01 鄭寧）

而這種轉變實質是中國汽車產業話語權提升的體現。過去「以市場換技術」的合資模式，正逆轉為「以技術換市場」，大眾與小鵬合作開發電子電氣架構、奧迪新品牌AUDI由上汽主導智能化研發，均印證此趨勢。

《虎嗅汽車》認為，合資品牌的反攻才剛起步，其能否重獲消費者認可仍待觀察。但可以確定的是，隨著中外車企技術合作深化，中國新能源市場將進入更激烈的「混戰」階段。這場由中國車企主導的產業變革，正在改寫全球汽車業權力格局。