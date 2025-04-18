關稅戰·01直擊｜中美合資上汽通用：供應鏈國產化　自動化逾九成

由《香港01》主辦的「上海新質生產力研學團」於4月16日展開，率領逾60名本港師生走訪上海多個重點科技及製造機構。4月17日，記者隨團走訪上汽通用汽車，直擊凱迪拉克工廠總裝車間及車身車間的自動化生產流程，實地了解中美合資企業如何應對當前複雜的國際貿易局勢。即使身為與美國通用汽車合資的企業，上汽講解員強調，美方加徵關稅對其影響有限，關鍵在於供應鏈早已實現國產替代。



上汽通用汽車是上海上汽與美國通用合資公司。（香港01 鄭寧）

美國近日因芬太尼及經濟安全問題，對中國挑起關稅戰，部分商品關稅最高加徵至245%，引發中方強烈反制。外界關注中美合資企業是否受到波及。但據講解員介紹，上汽通用的主要市場集中在中國內地，出口業務極為有限，「就一款車出口去美國，而且銷量也不是很好」，這意味著即使美方提高關稅，也不會對整體業務構成實質影響。

更關鍵的是，過去對外依賴的供應鏈現已轉型為本地化運作。講解員指出，現時生產用的零部件「幾乎沒有來自美國」，整條生產線的設備與系統也大多來自中國本土及其他非美供應商。

據講解員介紹，上汽通用的主要市場集中在中國內地，出口業務極為有限。（香港01 鄭寧）

過去對外依賴的供應鏈現已轉型為本地化運作。（香港01 鄭寧）

據悉，目前整條生產線已高度自動化。車身車間近90%的工序由機械臂完成，僅少數如焊接等對精度要求不高的工序，仍由人工配合進行。「用人反而比全自動更省成本，因為機械臂貴」，講解員笑言。這些機械臂多數來自日資企業發那科（FANUC），其為全球最大工業機器人製造商之一。

上汽講解員表示，金橋工廠內每日生產整車約900輛，從客戶下單到整車出廠僅需三星期。記者觀察也發現，現場螢幕上顯示的「目標任務數」會隨著生產進度即時更新，呈現機械與人力協作緊密的生產流程，以及高度透明與高效的管理模式。

現時生產用的零部件「幾乎沒有來自美國」。（香港01 鄭寧）

現時生產用的零部件「幾乎沒有來自美國」。（香港01 鄭寧）

產品線橫跨燃油、混合動力與純電車型。（香港01 鄭寧）

產品線橫跨燃油、混合動力與純電車型。（香港01 鄭寧）

據介紹，上汽通用現時全國四大生產基地年產能達數百萬輛，旗下涵蓋別克、雪佛蘭及凱迪拉克三大品牌，產品線橫跨燃油、混合動力與純電車型。未來還將持續發展智慧座艙與自動駕駛技術，邁向智能網聯化的新世代。

儘管誕生於中美合資模式，上汽通用今日已不再「依賴」美方技術與零部件。這種「合而不依」的策略，在當前地緣政治動盪下，反而讓企業具備更高的風險抵抗力與策略靈活性。隨著智能化生產與本地供應鏈的成熟發展，中國的汽車產業早已走出一條由合資到自主、由被動到主動的路徑。