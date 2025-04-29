習近平赴上海　訪金磚國家新開發銀行「盼維護全球南方正當權益」

4月29日上午，國家主席習近平在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見新開發銀行行長羅塞芙。他指出，「大金磚合作」已經邁入高品質發展階段，新開發銀行也要開啟高品質發展的第二個「金色十年」。



他也表示，全球南方群體性崛起，成為維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的重要力量。無論國際形勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變。中國發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥，將堅定維護自身正當權益和國際社會共同利益。



習近平在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見新開發銀行行長羅塞芙。（新華社）

習近平祝賀羅塞芙再次當選新開發銀行行長，他指出，新開發銀行是首個由新興市場國家和發展中國家創立並主導的多邊開發機構，是全球南方聯合自強的創舉，順應了改革和完善全球治理的歷史潮流，成長為國際金融體系中新興力量和全球南方合作的金字招牌。

習近平提到，要踐行初心，緊貼全球南方發展需求，提供更多高品質、低成本、可持續的基礎設施融資；練好內功，完善管理和運營，實施更多科技金融、綠色金融專案，助力發展中國家彌合數字鴻溝，加快綠色低碳轉型；開拓進取，在國際金融架構改革的討論中放大全球南方聲音，維護全球南方正當權益，支持全球南方國家走好現代化道路。

習近平在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見新開發銀行行長羅塞芙。（新華社）

他表示，中方作為東道國，將一如既往支持新開發銀行運營發展，願同新開發銀行加強專案合作，聚焦綠色、創新、可持續發展，取得更多務實合作成果；願通過新開發銀行同其他成員國分享發展經驗，提供更多國際公共產品。

習近平指出，全球南方群體性崛起，成為維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的重要力量。無論國際形勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變。中國發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥，將堅定維護自身正當權益和國際社會共同利益。

羅塞芙則感謝中國長期以來為新開發銀行發展壯大提供強有力支援，表示在習近平主席英明領導下，中國取得非凡發展成就，為推進全球治理發揮重要作用，一定能夠實現中華民族偉大復興的願景。

她說，在當今世界動盪形勢下，中國政府堅定維護全球南方利益，堅定支持多邊主義，堅定捍衛國際公平正義，推動構建人類命運共同體，為國際社會樹立了典範。單邊主義、保護主義侵蝕國際法權威，損害產業鏈供應鏈穩定。新開發銀行將堅守初心，積極作為，為促進發展中國家和新興市場國家發展作出貢獻。

習近平也在上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正的陪同下前往位於徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區考察。習近平強調，上海承擔著建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。

習近平在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見新開發銀行行長羅塞芙。（新華社）

「模速空間」是上海市打造的人工智慧大模型專業孵化和加速平台，已入駐企業100餘家。習近平通過視頻短片瞭解上海市人工智慧產業發展情況，察看重點孵化企業的大模型產品展示，聽取相關技術研發和企業生產經營介紹。

習近平對上海積極發展人工智慧取得的實效給予肯定。他指出，人工智慧技術加速反覆運算，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智慧產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智慧發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。

習近平表示，人工智慧是年輕的事業，也是年輕人的事業，「我們正在全面推進強國建設、民族復興偉業，正是年輕一代展示才華、大顯身手的好時候。實現中華民族的偉大夢想，寄希望于年輕人。大家要懷愛國之心、立報國之志、增強國之能，把個人奮鬥同國家前途命運緊緊聯繫在一起，跑好歷史的接力棒，在推進中國式現代化的寬廣舞臺上綻放絢麗的青春光彩。」

隨後，習近平走進人工智慧產品體驗店。櫃檯上，智慧眼鏡、智慧兒童玩具、智慧樂器等創新產品琳琅滿目，習近平詳細瞭解產品功能和市場行情，還饒有興致地戴上智慧眼鏡親身體驗。

他表示，中國資料資源豐富，產業體系完備，市場空間巨大，發展人工智慧前景廣闊，要加強政策支持和人才培養，努力開發更多安全可靠的優質產品。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同考察。何立峰及中央和國家機關有關部門負責同志陪同考察。