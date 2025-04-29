在華停售電車、不將小米當對手？Porsche中國：加快提供本土方案

近期，有消息稱，保時捷（Porsche）CEO Oliver Blume稱，「保時捷考慮在華停售電動車」「不將小米當對手」。保時捷中國今日回應強調，相關消息均屬誤讀，「保時捷在中國仍將堅定不移地推進電動化進程，也將加快提供產品數智化本土解決方案。我們下一款純電車型將是全新的純電動Cayenne。」



保時捷中國稱，保時捷一直在密切關注中國市場上湧現的這些優秀品牌，也會非常認真地研究他們的產品。「確實中國造車企業取得了卓有成效的進展，但保時捷還是有自己無可取代的獨特性，保時捷依然是保時捷。」

保時捷中國表示，從目前的市場反饋來看，客戶對保時捷的產品及價格定位依然是認可的，目前還沒有充足的理由在價格策略上進行調整。

保時捷攜史上最大規模亮相上海2025車展。（視覺中國）

保時捷攜史上最大規模亮相上海2025車展。（視覺中國）

保時捷攜史上最大規模亮相上海2025車展。（視覺中國）

「對保時捷來說，我們相信只要我們從受眾的角度出發，能夠打造出滿足消費者期待的產品，消費者是願意為之買單的，這是我們在過去75年的發展當中一直貫徹的原則，而且到目前為止都非常成功。」保時捷中國稱。

保時捷與小米並非首次被相提並論。去年4月，小米SU7自2023年路試照片曝光後，便因與保時捷高度相似的溜背設計引發熱議，被網民戲稱「米時捷」。小米創始人雷軍直言該車對標保時捷Taycan，坦言「差距還挺遠」，但豪言：「5年、10年後終有一天能超過保時捷。」保時捷中國總裁柯時邁受訪當時曾表示：「或許是好的設計總是心有靈犀。」