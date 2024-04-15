小米新車遭戲稱「米時捷」　保時捷中國總裁：好的設計心有靈犀

近期，小米汽車SU7熱度持續高漲。21.59萬人民幣起的起步價仍吸引消費者搶購，上市僅4分鐘預定已破萬。不過這款SU7自去年曝光路試圖片起，就因酷似Porsche（保時捷）的外觀設計，背內地網民笑稱是「米時捷」。

對於小米與保時捷高度相似的設計，4月14日，第四屆中國國際消費品博覽會期間，Porsche中國總裁及首席執行官柯時邁（Michael Kirsch ）在接受內媒採訪時用「高情商」回應這一問題，引發網民熱議。



據中新經緯報道，柯時邁在接受採訪時表示，「對於小米SU7和保時捷的相似之處，我認為或許是好的設計總是心有靈犀。」

他補充道，保時捷遵循品牌獨特的設計美學以及「設計追隨功能」的信條，在過去75年的歷史中形成了鮮明的品牌辨識度。保時捷在產品研發上始終秉承勇於創新的精神，在產品製造上堅守嚴謹細緻的標準。「我們期待適用同等標準甚至更高要求的企業與我們進行公平、公正、誠實、合法的良性競爭。」

柯時邁的這一回答，被網民讚是「高情商」且「格局在線」。

網民熱議：



這個回應情緒智商格局在線



低情商：抄襲，高情商：心有靈犀



保時捷做的這麼大不無道理，實力夠格局也夠，建議個別車企study一下，想要成功先學會謙卑



國內某些友商學學者吧，別老是窩裡橫，想做大做強先把格局打開，還有就是員工賣慘沒有用的



可以看出來保時捷比國內某些網友的格局大不少



你看，保時捷都知道汽車好看的設計都是大抵相似的，那些鍵盤俠要是吃飽了沒事幹多鍛煉，不然太胖了可不好



小米創辦人雷軍介紹新款電動車SU7。（新華社）

在小米3月28日的汽車發布會上，創始人雷軍直言小米的這款SU7對標的就是Porsche taycan，他說：「對標了3年下來，還是發現保時捷還是挺牛的，我和我們這輛車與保時捷的差距還挺遠的」，但他表示，「不要緊，從比開始我們就贏了。」5年、10年後，終有一天能超過保時捷。