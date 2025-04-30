民營經濟促進法5月20日起施行　為中國首部相關領域基礎性法律

周三（30日），十四屆全國人大常委會第十五次會議表決通過民營經濟促進法，自2025年5月20日起施行。



據新華社報道，民營經濟促進法是中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，，共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任和附則。

民營經濟促進法將進一步優化民營經濟發展環境，保證各類經濟組織公平參與市場競爭，促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長，構建高水平社會主義市場經濟體制，發揮民營經濟在國民經濟和社會發展中的重要作用。

周日（27日）下午，十四屆全國人大常委會第十五次會議對民營經濟促進法草案三次審議稿進行了分組審議，常委會組成人員普遍認為，制定民營經濟促進法，將黨中央關於促進民營經濟發展的重大方針政策和重要舉措上升為法律規範，鞏固改革開放四十多年來民營經濟發展成果，第一次將「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」、「促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長」寫入法律，第一次明確民營經濟的法律地位，明確規定促進民營經濟持續、健康、高質量發展是國家長期堅持的重大方針政策，充分體現了黨和國家對民營經濟發展理論和實踐的一脈相承、與時俱進，並與憲法關於社會主義基本經濟制度的規定貫通起來，將支持和保障民營經濟發展的法律制度融入中國特色社會主義法律體系，十分必要，意義重大。