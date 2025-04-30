山西太原居民樓爆炸致1死21傷2失聯　黑煙瀰漫傷者四散逃離｜有片

據央視報道，4月30日13時17分左右，山西省太原市小店區光明路附近的一處居民小區發生爆炸，現場產生大量濃煙，周邊建築有玻璃震碎。



據央視最新報道，明火撲滅後，消防救援人員立即進入樓內開展逐戶搜索搜救工作。截至目前，爆炸造成1人死亡，21人受傷，其中6人重傷、15人輕傷，重傷人員生命體征基本平穩，2人失聯。現場已經成立救援指揮部，正在開展現場救援、傷員救治、人員安置等工作，爆炸原因正在調查。



據網民發佈的消息顯示，爆炸現場位於太原高鐵南站附近，高鐵站有明顯震感，能看到黑煙飄來。現場多輛汽車著火，受損嚴重；周邊住宅窗戶玻璃被震碎。另有居民傷者從爆炸現場逃出，還有居民被消防救出，攙扶走出現場。

從目前網傳影片來看，消防救援已抵達現場，火勢被暫時控制。官方暫未公佈具體詳情。

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小區物業工作人員稱，30日13時許，豐景佳園小區發生爆炸，造成的影響很大，多個樓層起火，目前小區周圍已管控戒嚴，暫不清楚爆炸原因及傷亡情況，「我們物業公司的人正在事發樓棟里排查，看看樓里還有沒有人。」

小店區政府辦工作人員表示，已接到豐景佳園小區發生爆炸的報告，消防、公安、應急等部門的人員已趕到現場處置，開展救援，目前傷亡情況、爆炸原因不明，小區及其周邊人員已緊急疏散。