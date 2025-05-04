去以色列貼瓷磚日薪5000元? 　公安提醒慎防新型勞務詐騙

近期，內地頻現一種「證件 + 資金」新型勞務詐騙，不少人會被「勞務中介」以所謂「月入數萬、工作輕鬆」所吸引，選擇出境務工，實則被拖欠工資、血本無歸，更有甚者人身安全還會受到威脅。



《央視新聞》報道，4月26日，袁先生衝入江西九江市都昌縣公安局出入境大廳，手機屏幕上還顯示著單某發來的信息：「你只要把報名費交了其他的都可以貸款。」

勞務中介聲稱到以色列貼瓷磚日薪有5000元。（央視新聞）

勞務中介讓袁先生繳交保證金、報名費等費用。（央視新聞）

勞務中介讓袁先生繳交保證金、報名費等費用。（央視新聞）

勞務中介讓袁先生繳交保證金、報名費等費用。（央視新聞）

原來3個月前，袁先生在短片平台看到「日薪5000元招以色列務工」的廣告，對方以「繳納報名費」、 「快速辦簽」為由，要求袁先生轉賬500元（人民幣，下同）保證金。對方不僅騙走袁先生新辦的護照，還要求他繳納2000元報名費和12萬元用於辦理以色列簽證，並表明「如存款不夠公司可幫忙辦理個人信用貸款」。

此時，袁先生才察覺不妥，立即向民警求助。在民警幫助下，袁先生已注銷名下的普通護照。

在民警幫助下，袁先生已注銷名下的普通護照。（央視新聞）

公安提醒，辦理出境證件請認準公安出入境窗口，切勿將護照交給私人「代辦」。核查中介資質可登錄「國家對外勞務合作服務平台」，查看其是否具備《對外勞務合作經營資格證書》等合法證件。如遇「先收費後工作」「境外高薪」等話術、已受騙群眾請保存聊天記錄、轉賬憑證，並報警處理。