月入最高60萬？ 3男結伴欲偷渡出境 的士司機識破報警擒人
撰文：林芷瑩
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近期，廣西防城港邊境管理支隊楠木山邊境檢查站民警接獲的士司機報案，稱其接載的乘客形跡可疑，懷疑是偷渡。警方根據線索拘捕3人，經查，3人為親戚關係，各自收到境外高薪工作的短訊，便打算結夥偷渡出境，幸被民警及時攔截。
《央視新聞》報道，3月初，一名的士司機從廣西南寧接載3名乘客前往東興，臨近楠木山邊境檢查站時，乘客卻突然在高速路段提前下車，且神色慌張。司機根據多年駕駛經驗立即報警。
接警後，楠木山邊境檢查站警務人員對事發區域周邊展開嚴密搜查，並在一處山道附近拘捕3名可疑人員。
經審訊，嫌疑人周某供述，他在2024年底收到許多關於境外高薪工作的短訊，在和表舅林某鋒、表哥林某閒聊時，兩人也稱收到過類似短訊。三人一拍即合，便聯繫了對方，「蛇頭跟我們說了，工作是剪輯和拍攝，別人一個月賺7、8萬，5、6萬啊，5、60萬的都有」。
雖然周某等三人並無相關工作經驗，但仍被高薪吸引，並按照對方指示到廣西，企圖從東興市偷渡出境，幸而被民警及時攔截。目前，3人因涉嫌結夥偷渡被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
3月18日，楠木山邊境檢查站民警將獎金交到報警司機的手中，表彰其助力打擊偷渡的行為。
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