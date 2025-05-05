貴州黔西遊船最後失蹤者被尋獲　已無生命體徵　事件增至10死70傷

內地五一黃金周期間，貴州黔西市景區5月4日有遊船傾覆，造成9人死亡、1人失蹤。經救援人員搜救，5月5日中午12時35分許，最後一名失聯人員被救援人員發現並撈起，但已無生命體徵，事件造成10人死亡，70人受傷。



貴州黔西遊船最後失蹤者被尋獲。（央視新聞）

內地五一黃金周期間，貴州黔西市景區5月4日有遊船傾覆，有當時在景區乘坐遊船的遊客向內媒表示，事發前突然變天，能見度可能只有一米，她所乘坐的遊船船長和副船長決定返航，最終副船長將船固定在一塊礁石上。

圖為2025年5月4日，貴州省黔西市兩艘客船傾覆現場，搜救人員正在進行搜救。（新華社圖片）

《央視新聞》報道，經救援人員搜救，北京時間5日中午12時35分許，最後一名失聯人員被救援人員發現並撈起，但已無生命體徵。

此次事故造成4艘船傾覆、84人落水，其中醫治無效死亡9人，最後一名失聯者被尋獲時已無生命體徵，70人尚在醫院救治（無生命危險），4人安全未受傷。

目擊者：短短5、6分鐘電閃雷鳴加暴雨冰雹

事發於4日下午約4時40分許， 六衝河是烏江最大的一級支流，幹流全長273.4公里，天然落差1,243米。事故發生時，該河段正遭遇大暴雨侵襲，江面異常危險。

央視新聞引述目擊的李姓遊客稱，事發前當地天氣狀況良好，其所乘坐的遊船載有20多名遊客，按常規40分鐘環線行程從碼頭出發。當船只行駛還不到10分鐘，天氣驟變，短短5、6分鐘內，突然電閃雷鳴下起暴雨加冰雹，狂風把能見度降到了灰濛濛一片。

圖為2025年5月4日，無人機空拍貴州省黔西市兩艘客船傾覆現場，搜救人員正在進行搜救。（新華社圖片）

李指出，因為自己乘坐的遊船距離岸邊較近，船長處置得當成功避險。但與之相鄰的，另一艘長約2、30米的遊船在狂風中傾覆。李表示，他所乘坐的遊船分兩層，一層用於乘坐，二層用於觀景：「在一層乘坐時基本沒人穿救生衣，而上二層觀景則明確規定要穿救生衣，所以這導致了一些人穿救生衣，一些人沒穿的實際情況。」

新仁苗族鄉位不久前入選「全省鄉村旅遊重點鎮」

公開資料顯示，新仁苗族鄉位於黔西市南陲，歷史文化悠久、民族風情濃郁，不久前入選貴州「第二批全省鄉村旅遊重點鎮」。

五一期間，烏江源百里畫廊吸引眾多遊客前往旅遊觀光。該景區無門票，但乘船遊烏江源每人往返船費為普通船票價50元、遊船60元，單程約1小時。每年4月至11月是百里畫廊的旅遊旺季。