五一｜陜西漂流船翻側多人受傷　遊客險被石頭割喉：太驚險了

五一黃金周，各地景區迎來大批旅客，但不少遊樂項目暗藏危機。5月2日，陜西商洛柞水縣牛背梁有漂流船翻側，多人受傷，有遊客險被石頭割喉。



《極目新聞》報道，胡女士介紹，她與4名同學趁五一假期報名參加旅行團，到柞水縣體驗牛背梁漂流。

5月2日下午，有大批旅客在牛背梁體驗漂流，船隻密集。胡女士稱，在第一段行程，她和同學乘坐的漂流船行駛平穩，但剛進入第二段行程，漂流船便翻側，但當時現場只有一位救生員，只有一位同學被拉上岸，她和其他人被翻側的漂流船壓在水中。

5月2日下午，大批旅客在牛背梁體驗漂流，船隻密集。（極目新聞）

事發後，胡女士的下巴被劃了一道2、3厘米的傷口，腿部碰傷，其他同學有不同程度的傷。她們自行爬上岸後，發現手機、鞋、眼鏡等遺失，一直在岸邊等待仍未有救援人員和救援車到場。

由於胡女士的下巴流血不止，無奈之下，她們幾人赤腳爬到大路上，之後有人開車將他們送往醫院就診。目前，她下巴處的傷口已縫針，「太驚險了，石頭差點割到我的喉嚨」。

胡女士的下巴受傷。（極目新聞）

胡女士稱，事後她與責任方一名工作人員溝通，對方稱手機、鞋等物品還在打撈中，但對於醫療費用、賠償事宜及翻船原因，沒有給出具體說法。

知情者稱，牛背梁漂流歸屬柞水縣朔源漂流有限公司，5月2日發生的翻船事件由專人在處理，已上報主管部門。

胡女士的就醫證明。（極目新聞）

柞水縣朔源漂流有限公司一名工作人員表示，該事件由公司的安全部門在處理。她表示，漂流期間不允許隨身攜帶手機等貴重物品，如果出現安全事件，公司會安排人員、車輛，送遊客就醫，並有保險。

該工作人員稱，據了解，5月2日的翻船事件疑似因遊客手持船槳頂到石頭引起。胡女士表示，她不認可前述工作人員的說法。她說，當時剛進入第二段行程，他們沒有使用船槳，「那個地方比較驚險，我們幾個人的手抓的是船邊的安全繩」。

牛背梁漂流。（微信公眾號@嘻ha旅行西安站）

柞水縣文旅局工作人員表示，5月2日已接到關於牛背梁漂流翻船事件的報告，執法部門已介入調查。初步了解，有遊客受傷，正在處理，翻船原因需進一步調查。